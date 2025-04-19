Оккупанты продвинулись к Купянску и Лиману, ВСУ – под Торецком: обзор фронта и карты ISW
- Российские войска продвинулись в направлениях Купянска, Лимана и Курахово, но без значительных успехов на других направлениях.
- Украинские войска преуспели на Торецком направлении, продвинувшись на северо-запад от Дружбы.
Новый отчет Института изучения войны от 19 апреля рассказывает об изменениях на фронте, подтвержденных геолокационными кадрами. Продвижение российской армии заметили на нескольких направлениях, а успехи ВСУ – на одном.
Американские аналитики обновили свои карты различных участков фронта. 24 Канал покажет их и основные выводы ISW.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 19 апреля
- Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры от 17 апреля показывают их на северной окраине Горнали, что к юго-западу от Суджи.
- На северо-западе Белгородской области бои продолжались бои, но продвижений не было.
- Никакие источники не сообщали о наземных действиях в приграничной зоне Сумской области.
- Ограниченные наступательные операции россиян продолжались к северо-востоку от города Харькова вблизи Волчанска, без успехов.
- Российские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры от 17 и 18 апреля указывают, что оккупанты прошли вблизи трассы Р-79 Купянск – Двухлетняя на юго-запад от Западного, что к северу от Купянска, и до восточной окраины Малой Шапковки, что на северо-запад от Купянска.
- Российские войска 18 апреля продолжали наступление до Боровой, успехов не имели.
- На Лиманском направлении оккупанты продвигались. Геолокационные кадры показали их в центре Нового, что к северо-востоку от Лимана.
- 18 апреля российские войска продолжили наземные наступления на Северском направлении, но не продвинулись.
- Атаки на Часов Яр также продолжались, но изменений не зафиксировано.
Боевые действия в Украине и России за 18 апреля / Карты ISW
- Украинские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры от 18 апреля показывают движение ВСУ на северо-запад от Дружбы, что на северо-восток от Торецка.
- Российские войска продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но без подтвержденного продвижения.
- Продолжалось и наступление врага на Новопавловском направлении, но без успехов.
- На Кураховском направлении россияне продвинулись, в частности в центр Константинополя, что к западу от Курахово.
- Продолжались российские наступательные действия у Великой Новоселки, без продвижений.
- Российские и украинские источники не сообщали о наземной активности на Гуляйпольском направлении 18 апреля.
- Наступательные действия фиксировали на западе Запорожской области, но россияне там не продвигались.
- Информации о наземных действиях на Днепровском направлении (Херсонская область) 18 апреля не было.
В отчете за предыдущие сутки Институт изучения войны писал, что украинские войска продвинулись под Торецком, а российские – в Курской области, а также вблизи Купянска, Торецка, Покровска, Новопавловки, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.