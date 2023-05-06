Россияне возобновили наступление на Авдеевском направлении: карта боевых действий на 6 мая

Россияне наступают на трех направлениях сразу. Самые ожесточенные бои идут в Донецкой области. В частности, за Бахмут и Марьинку.

Оккупанты сосредотачивают силы, наступая на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 50 атак оккупантов.

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Самые горячие направления

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Наши защитники мужественно удерживают оборону.

на Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Продолжаются бои в самом Бахмуте. Безуспешно оккупанты атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Славянск, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает наступать. Продолжаются бои в самом Бахмуте. Безуспешно оккупанты атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Славянск, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. на Марьинском направлении за сутки наши воины отразили атаки в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись также Курахово, Георгиевка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области.

за сутки наши воины отразили атаки в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись также Курахово, Георгиевка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области. на Авдеевском направлении противник наступает в районе Авдеевки, но успеха не имеет. Обстрелял Орловку, Ласточкино, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

Что происходит на фронте: карта боевых действий

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не изменилась. На Северском и Слобожанском направлениях враг ударил по Ивановке, Леоновке, Бучкам Черниговской области и Зноб-Трубчевской Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Старая Гута, Барановка, Толстодубово, Бачевск, Ходыно, Волфино Сумской области, а также Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьяница, Нескучное, Старица на Харьковщине.

На Купянском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали Бологовка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка Харьковской области.

На лиманском направлении противник не наступает. Однако артиллерийские обстрелы получили Макеевка Луганской области и Невское, Ямполевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг тоже не наступал. Обстрелял Шахтерское, Пречистовку и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне в обороне. Обстреляли более 40 населенных пунктов. Среди них – Бурлацкое, Времевка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.