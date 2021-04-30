В мае 2021 года украинцев ждет немало изменений. В Украине наконец началась настоящая весна, ослабляется карантин, государство вводит новый этап диджитализации, заработает "годовой тариф на газ" и останутся старыми цены на электроэнергию. Подробнее об изменениях – в материале.

Погода и выходные в мае

Май – традиционно месяц праздников и выходных. 1 мая в Украине отмечают День труда, 2 мая – Пасха для христиан восточного обряда, 9 мая – День Победы. Благодаря этому, у украинцев будут продлены выходные с 1 по 4 мая и с 8 по 10 мая.

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Также, в этом месяце наконец-то станет тепло. Правда, синоптики не исключают погодных аномалий в виде заморозков.



Праздничная пасхальная корзина-2021 / Инфографика-24 канал

COVID-19 в Украине: меньше красных зон

После апрельского локдауна в Киеве и некоторых областях государства, уже с 1 мая 2021 года столица и столичный регион переходят из "красной зоны" в "желтую". Также в "желтую зону" перейдет Николаевская область.

Это означает существенное ослабление карантина, а именно – открытие кафе и ресторанов, возвращение графиков движения транспорта к обычному режиму, а самое главное – возобновление работы школ и детских садов.

26 апреля из "красной зоны" вышла Львовская область, а Винницкая 29 апреля из "оранжевой" стала "желтой". Также ослабили карантин Черновицкая и Одесская области.

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В мае к этим регионам могут присоединиться новые области, если тенденция к уменьшению случаев заболевания COVID-19 сохранится.

Сейчас "красными" остаются Житомирская, Сумская, Запорожская, Черниговская, Хмельницкая, Харьковская и Полтавская области.

Ограничения в желтой зоне карантина

в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

в общественных местах люди обязаны носить маски;

массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;

можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями, заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;

заведения питания могут работать только до полуночи;

учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.

Туризм

Коронавирус – коронавирусом, а майские поездки никто не отменял. По крайней мере, полностью, пишет "Слово и дело".

С 14 мая для украинцев открывается Греция. Для пересечения границы придется предъявить отрицательный результат теста на COVI-19. Греция также планирует разрешить проходить экспресс-тест на антиген, который стоит дешевле ПЦР-теста. Тесты не нужны детям до 5 лет и взрослым, которые вакцинировались против коронавируса и имеют сертификат.

С 24 мая границы открывает Израиль. Открытие границ будет происходить постепенно, в несколько этапов. Перед посадкой на рейс туристы должны пройти тестирование. По прилету в страну им придется сделать еще и серологический тест для подтверждения наличия антител.

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В Турции до 17 мая будет действовать локдаун, но власти страны сделала исключение для туристов. Они смогут свободно перемещаться по стране, посещать магазины и исторические достопримечательности. Все заведения общественного питания работать будут только на доставку, но в гостиницах будут работать рестораны для гостей. Туристам нужен отрицательный ПЦР-тест, за 72 часа до прибытия в страну нужно заполнить специальную электронную форму, распечатать ее или сохранить на смартфоне.

Для визита в Египет нужен сертификат на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным максимум за 72 часа до прибытия. В Хургаде, Шарм-эль-Шейхе, Марса-Аламе или Табу, ПЦР-тест разрешено сделать прямо в аэропорту. Стоимость теста – 30 долларов.

При въезде на Мальдивы необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный максимум за 96 часов до прилета. Результат ПЦР-тест для въезда не нужен, если вы успели получить 2 дозы вакцины против COVID-19.

10 мая Кипр планирует открыть границы для туристов из 65 страны (среди них – Украина), но только полностью вакцинированных от COVID-19 – должно быть две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca, или одна доза Johnson&Johnson.

Еще с 1 марта Грузия открыта для украинцев. Для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа; на третий день пребывания нужно будет сделать еще один тест. Перед пересечением границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные.



Черногория сделала выбор в пользу туристов / Фото Pixabay

Для украинцев открыты Объединенные Арабские Эмираты. Для поездки нужен отрицательный результат теста, полис медицинского страхования, покрывающий расходы на лечение COVID-19. После прилета, в аэропорту нужно будет сделать еще один ПЦР-тест и самоизолироваться на сутки в гостинице в ожидании результата.

Все ограничения по въезду для украинцев сняла Черногория. Для отпуска там не нужен даже отрицательный ПЦР-тест.

Тариф на свет

Кабинет Министров продлил механизм действия публичных социальных обязанностей до 30 июня 2021 года. Следовательно, сейчас цену на электроэнергию для населения повышать не будут. Цена на электроэнергию для украинцев остается 1 грн 68 копеек за кВт / час.

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Льготных 90 копеек за кВт/ч больше не будет – эту норму отменили в конце 2020 года, однако новый министр энергетики Герман Галущенко обещал над этим подумать.

Новые правила позволяют "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде госпредприятия "Гарантированный покупатель".



Тарифы на свет в 2021 / Инфографика 24 канала

Годовой тариф на газ

1 мая 2021 года в Украине начнет действовать фиксированная цена на природный газ на следующие 12 месяцев (с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года).

Чиновники уверяют, что для населения фактически ничего не изменится. Оно по-прежнему должно будет платить согласно счетчикам за потребленный газ, до 25 числа каждого месяца за предыдущий.

Украинцы будут платить за газ с 1 мая по старой цене, а когда действие контракта закончится, то их автоматически переведут на предложение которое объявили поставщики 25 апреля.

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Поставщики не смогут увеличивать тарифы в течение 12 месяцев, пока будет действовать заключенный договор, но могут их уменьшить. Следовательно, правительство прогнозирует, что летом тарифы будут ниже. Это связано с тем, что летом цена на газ на европейских хабах может традиционно начать снижаться и у украинских компаний появиться больше возможностей для снижения цены.

Средняя стоимость газа за один кубометр в Украине сейчас составляет 9 гривен, исходя из тарифов, которые объявили газоснабжающие компании. Но цена значительно колеблется, в зависимости от времени года. Стоимость одного кубометра газа может быть около 4 гривен, в то время, как в холодную пору цена может достигать 7 – 13 гривен.

Регистрация ФЛП без участия госрегистратора

В последнее время словосочетание "государство в смартфоне" потеряло иронический смысл и приобрело реальное наполнение. Новый этап полезной диджитализации начнется в мае.

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Правительство ввело экспериментальный проект, который позволит получать регистрационные услуги по созданию ФЛП без участия государственного регистратора. Теперь онлайн-услуга будет доступна без участия бюрократов.

Как будет происходить регистрация ФЛП онлайн

Регистрация будет занимать всего 10 – 15 мин.

Будет устранен субъективный фактор во время государственной регистрации, в том числе — ошибки регистратора. Как следствие, уменьшится количество необоснованных отказов в государственной регистрации;

Исчезнут коррупционные составляющие.

Услуга будет доступна после презентации на Diia Summit, который состоится в мае. Также, в планах сделать все услуги для ФЛП полностью автоматическими

Прописка онлайн

Давний советский атавизм под названием "прописка" в современной Украине пытались скрыть под термином "регистрация", но суть от того не менялась годами. С 17 мая 2021 года она больше не будет головной болью. По крайней мере, не потребуется стоять в очередях в кабинеты чиновников. На портале “Дия” украинцы смогут изменить место регистрации в режиме онлайн.

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Зарегистрироваться онлайн можно в собственном или арендованном доме. Молодежь, которая меняет место регистрации, уже не должна идти в военкоматы. Они будут автоматически получать информацию об изменении места регистрации гражданина.