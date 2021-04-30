У травні 2021 року на українців чекає чимало змін. В Україні нарешті почалася справжня весна, послаблюється карантин, держава запроваджує новий етап диджиталізації, запрацює "Річний тариф на газ" і залишаться старими ціни на електроенергію. Детальніше про зміни – у матеріалі.

Погода та вихідні у травні

Травень – традиційно місяць свят і вихідних. 1 травня в Україні відзначають День праці, 2 травня – Великдень для християн східного обряду, 9 травня – День Перемоги. Завдяки цьому українці матимуть подовжені вихідні з 1 по 4 травня та з 8 по 10 травня.

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Також в цьому місяці нарешті стане тепло. Щоправда, синоптики не виключають погодних аномалій у виді заморозків.

Святковий великодній кошик-2021 / Інфографіка – 24 канал

COVID-19 в України: менше червоних зон

Після квітневого локдауну в Києві та деяких областях держави вже з 1 травня 2021 столиця та столичний регіон переходять з "червоної зони" до "жовтої". Також до "жовтої зони" перейде Миколаївська область.

Це означає суттєве послаблення карантину, а саме – відкриття кафе та ресторанів, повернення графіків руху транспорту до звичайного режиму, а найголовніше – відновлення роботи шкіл і дитячих садочків.

26 квітня з "червоної зони" вийшла Львівська область, а Вінницька 29 квітня з "помаранчевої" стала "жовтою". Також послабили карантин Чернівецька та Одеська області.

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У травні до цих регіонів можуть приєднатись нові області, якщо тенденція до зменшення випадків захворювання на COVID-19 збережеться.

Наразі "червоними" залишаються Житомирська, Сумська, Запорізька, Чернігівська, Хмельницька, Харківська і Полтавська області.

Обмеження у жовтій зоні карантину

у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;

у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;

масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;

можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;

заклади харчування можуть працювати лише до півночі;

заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.

Туризм

Коронавірус – коронавірусом, а травневі поїздки ніхто не скасовував. Принаймні, повністю, пише "Слово і діло".

З 14 травня для українців відкривається Греція. Для перетину кордону доведеться пред'явити негативний результат тесту на COVI-19. Греція також планує дозволити проходити експрес-тест на антиген, який коштує дешевше за ПЛР-тест. Тести не потрібні дітям до 5 років і дорослим, які вакцинувалися проти коронавірусу й мають сертифікат.

З 24 травня кордони відкриває Ізраїль. Відкриття кордонів відбуватиметься поступово в декілька етапів. Перед посадкою на рейс туристи мають пройти тестування. Після прильоту до країни їм доведеться зробити ще й серологічний тест для підтвердження наявності антитіл.

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У Туреччині до 17 травня діятиме локдаун, але влада країни зробила виключення для туристів. Вони зможуть вільно переміщатися країною, відвідувати магазини й історичні пам'ятки. Всі заклади громадського харчування працювати будуть тільки на доставку, але в готелях працюватимуть ресторани для гостей. Туристам потрібен негативний ПЛР-тест, за 72 години до прибуття в країну потрібно заповнити спеціальну електронну форму, роздрукувати її або зберегти на смартфоні. Але така практика діятиме лише перші 2 тижні травня.

З 15 травня українцям вже не потрібно буде здавати ПЛР-тести для в'їзду в Туреччину. Але потрібно вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині у форму. Тоді ви отримаєте Hes-код. Його потрібно показати в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою цього коду вам повідомлять – чи мали ви контакт з хворими.

Для візиту до Єгипту потрібний сертифікат англійською з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим максимум за 72 години до прибуття. В Хургаді, Шарм-ель-Шейху, Марса-Аламі або Табу ПЛР-тест дозволено зробити прямо в аеропорту. Вартість тесту – 30 доларів.

При в'їзді на Мальдіви необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений максимум за 96 годин до прильоту. Результат ПЛР-тест для в'їзду не потрібен, якщо ви встигли отримати 2 дози вакцини проти COVID-19.

10 травня Кіпр планує відкрити кордони для туристів з 65 країни (серед них – Україна), але лише повністю вакцинованих від COVID-19 – має бути дві дози вакцини Pfizer або AstraZeneca, або одна доза Johnson&Johnson.

Ще з 1 березня Грузія відкрита для українців. Для в'їзду потрібен негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години; на третій день перебування потрібно буде зробити ще один тест. Перед перетином кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані.

Чорногорія зробила вибір на користь туристів / Фото Pixabay

Для українців відкриті Об'єднані Арабські Емірати. Для поїздки потрібен негативний результат тесту, поліс медичного страхування, що покриває витрати на лікування COVID-19. Після прильоту в аеропорту потрібно буде зробити ще один ПЛР-тест і самоізолюватись на добу в готелі в очікуванні результату.

Усі обмеження щодо в'їзду для українців зняла Чорногорія. Для відпустки там не потрібен навіть негативний ПЛР-тест.

Тариф на світло

Кабінет Міністрів продовжив механізм дії публічних соціальних обов'язків до 30 червня 2021 року. Відтак, наразі ціну на електроенергію для населення підвищувати не будуть. Ціна на електроенергію для українців залишається 1 грн 68 копійок за кВт/год.

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Пільгових 90 копійок за кВт/год більше не буде – цю норму скасували наприкінці 2020 року, проте новий міністр енергетики Герман Галущенко обіцяв над цим подумати.

Нові правила дозволяють "Енергоатому" та "Укргідроенерго" продавати електроенергію напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді держпідприємства "Гарантований покупець".

Тарифи на світло у 2021 / Інфографіка 24 каналу

Річний тариф на газ

1 травня 2021 року в Україні почне діяти фіксована ціна на природний газ на наступні 12 місяців (з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року).

Чиновники запевняють, що для населення фактично нічого не зміниться. Воно, як і раніше повинно буде платити згідно з лічильниками за спожитий газ до 25 числа кожного місяця за попередній.

Україніці сплачуватимуть за газ з 1 травня за старою ціною, а коли дія контракту закінчиться, то їх автоматично переведуть на пропозицію яку оголосили постачальники 25 квітня.

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Постачальники не зможуть збільшувати тарифи протягом 12 місяців, доки діятиме укладений договір, але можуть їх зменшити. Відтак, уряд прогнозує, що влітку тарифи будуть нижчими. Це пов'язане з тим, що влітку ціна на газ на європейських хабах може традиційно почати знижуватися й в українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни.

Середня вартість газу за один кубометр в Україні нині становить 9 гривень, виходячи з тарифів, що оголосили газопостачальні компанії. Але ціна значно коливається залежно від пори року. Влітку вартість одного кубометра газу може бути близько 4 гривень, у той час, як у холодну пору ціна може сягати 7 – 13 гривень.

Реєстрація ФОП без участі держреєстратора

Останнім часом словосполучення "держава у смартфоні" втратило іронічного змісту та набуло реального наповнення. Новий етап корисної диджиталізації почнеться у травні.

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Уряд запровадив експериментальний проєкт, який дасть змогу отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОП без участі державного реєстратора. Тепер онлайн-послуга буде доступною без участі бюрократів.

Як відбуватиметься реєстрація ФОП онлайн

Реєстрація займатиме всього 10-15 хв.

Буде усунено суб’єктивний фактор під час державної реєстрації, у тому числі — помилки реєстратора. Як наслідок, зменшиться кількість необґрунтованих відмов у державній реєстрації;

Зникнуть корупційні складники.

Послуга буде доступною після презентації на Diia Summit, який відбудеться у травні. Також у планах зробити всі послуги для ФОП повністю автоматичними

Прописка онлайн

Давній радянський атавізм під назвою "прописка" в сучасній Україні намагалися приховати під терміном "реєстрація", але суть від того не мінялася роками. З 17 травня 2021 вона більше не буде головним болем. Принаймні, не буде потрібно стояти у чергах в кабінети чиновників. На порталі “Дія” Українці зможуть змінити місце реєстрації в режимі онлайн.

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Зареєструватися онлайн можна у власному або в орендованому помешканні. Молодь, яка змінює місце реєстрації, вже не повинна йти до військкоматів. Вони будуть автоматично отримувати інформацію про зміну місця реєстрації громадянина.