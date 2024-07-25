Что будет, когда легендарная МКС сойдет с орбиты и какими будут космические станции будущего

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История орбитального форпоста человечества – Международной космической станции (МКС), запущенной еще в 1998 году, – подходит к концу. В этом году NASA выбрало компанию SpaceX Илона Маска для сведения станции с орбиты после завершения ее работы в 2030-х годах. Стоимость операции составит около 843 миллиона долларов.

Что будет дальше? В NASA надеются, что компании Northrop Grumman, Axiom Space, Nanoracks и Sierra Space построят частную космическую станцию на низкой околоземной орбите перед прекращением работы МКС. Таким образом присутствие США на орбите будет постоянным. Собственная космическая станция "Тяньгун" есть и у Китая, а Россия хочет запустить свою станцию впервые с затопления "Мира". Но есть ли ресурсы и возможности на это у агрессора – большой вопрос.

24 Канал рассказывает, что будет дальше с присутствием человечества на орбите и какие космические станции могут появиться.

МКС уходит с орбиты

В конце июня 2024 года NASA выбрало компанию SpaceX Илона Маска для важной задачи – свести МКС с орбиты после окончания срока ее работы. Аэрокосмическая компания построит корабль, который сведет с орбиты 430-тонную орбитальную станцию и отправит ее в Тихий океан в начале 2030-х. Сумма контракта составляет около 843 миллиона долларов.

Космические аппараты заканчивают свой путь в точке Немо в Тихом океане, названной в честь героя книги Жюля Верна "20 000 лье под водой". Она расположена более чем в 2 500 километрах от ближайшей суши.

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Хотя МКС планируют свести с орбиты в 2030-х годах, на сам процесс понадобится немало времени, пишет Space.com со ссылкой на NASA. "Буксир" от SpaceX столкнет станцию в атмосферу Земли только через 12 – 18 месяцев после того, как комплекс будет дрейфовать в космосе, отходя от своей орбиты.

Мы оставим экипаж на борту как можно дольше, чтобы они были готовы поддерживать станцию в хорошем состоянии. В планах – чтобы астронавты покинули станцию примерно за шесть месяцев до того, как она достигнет высоты 220 километров над Землей,

– заявила на брифинге 17 июля Дана Вайгель, руководитель программы МКС NASA.

Обычная орбита МКС расположена на высоте около 400 километров над нашей планетой.

Корабль SpaceX, который сведет МКС с орбиты, будет базироваться на дизайне корабля Dragon, который отправляет грузы на станцию с 2012 года, а экипажи – с 2020-го. Он будет иметь дополнительные топливные резервуары и новые двигатели, настроенные для сложной миссии, рассказала Сара Уокер, директор управления миссией Dragon в SpaceX.

Разработку SpaceX для вывода МКС высоко оценили заказчики, говорится на сайте государственных закупок SAM.gov.

"Подход SpaceX значительно повышает вероятность производства высоконадежного USDV (United States Deorbit Vehicle, транспортное средство США для сведения с орбиты – 24 Канал), минимизирует необходимость в новых разработках и испытаниях, а также снижает риск для правительства несвоевременной поставки USDV и значительно повышает потенциал для успешного выполнения контракта", – указано в документе.



Станция Axiom / Визуализация Axiom Space

Northrop Grumman (NG), главный конкурент SpaceX, который сейчас запускает грузовые миссии для МКС, имел более высокую общую стоимость проекта. В документе добавляют, что "особое беспокойство" вызывает то, что идея космического буксира NG может не работать с определенными углами "солнечного бета". По данным NASA, эти углы расположены между орбитой МКС в космосе и воображаемой линией, соединяющей Солнце и Землю.

На данный момент большинство участников консорциума МКС взяли на себя обязательства работать до 2030 года. В то время как Россия говорит, что будет оставаться в деле по крайней мере до 2028 года. Выход государства-агрессора с МКС начался в 2022 году на фоне войны против Украины. В NASA отмечают, что дата завершения работы МКС зависит от того, когда будут готовы новые частные станции.

Сейчас существует целый ряд компаний, которые готовы строить станцию, в частности:

Axiom Space;

Amazon;

Boeing;

Blue Origin;

Sierra Space;

Lockheed Martin;

Northrop Grumman;

Vast Space.

Что будет на орбите в ближайшие годы

За последние полвека человечество вывело на орбиту такие станции, как "Салют", Skylab, "Мир", "Тяньгун" и МКС. Из них на орбите сейчас присутствуют две последние. После вывода МКС с орбиты должна начаться новая эра освоения космоса со станциями, построенными частными компаниями.

В краткосрочной перспективе коммерческие космические станции станут важным следующим шагом для заполнения пустоты, оставшейся в результате будущего вывода из эксплуатации МКС. Кроме того, коммерческие космические станции предлагают гибкость и капитал, которых государственные проекты просто не имеют,

– приводит Space.com слова Лорен Андраде, представительницы Beyond Earth Institute.

Blue Origin вместе с такими компаниями, как Redwire, Sierra Space и Boeing строит Orbital Reef – "многофункциональный деловой и научный парк" на низкой околоземной орбите. Космическая станция станет масштабируемым модульным форпостом для исследований, производства, туризма и т.д. и будет вмещать 10 кают для экипажа.



Orbital Reef / NASA

Среди других игроков освоения орбиты – Axiom Space, Blue Origin, а также Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin со станцией Starlab, которая получила награду NASA и может выйти на орбиту уже в 2028 году. А калифорнийский стартап Vast, который планирует запустить свою первую частную станцию Haven-1 примерно в середине 2025 года на ракете SpaceX Falcon 9.



Станция "Тяньгун" / Фото CMSE

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На возможный пробел между выводом с орбиты МКС и выходом частных станций присутствие человечества на орбите должна обеспечить китайская станция "Тяньгун". Завершенная в 2022 году, она принимает экипажи из трех астронавтов на срок в шесть месяцев.

Дальше за орбитой

Вскоре человечество будет постоянно присутствовать не только на низкой околоземной орбите, но и на лунной. Для будущих миссий "Артемиды" NASA начнет строительство лунной орбитальной станции Gateway.

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Поскольку Gateway будет находиться за пределами защитного магнитного поля Земли, станция столкнется с рядом дополнительных проблем. Это высокий уровень радиации, что угрожает как электронике, так и астронавтам, а также более длительное время в пути к станции, более высокие требования к пусковым установкам, а также большие требования к связи и электроэнергии.



Стыковка с Gateway / NASA

Миссия "Артемида-4", запланированная пока на 2028 год, станет первой, которая отправит астронавтов к Gateway. Экипаж будет жить и работать на борту модуля Habitable and Logistics Outpost (HALO, жилой и логистический форпост), который планируется запустить в 2025 году.

РОСС под вопросом

В 2022 году Россия объявила о выходе из программы МКС до 2024 года, хотя до сих пор задействована в работе станции. В июле этого года Роскосмос обнародовал дорожную карту по строительству российской орбитальной станции РОСС с 2027 года. РОСС расшифровывается как "Российская орбитальная служебная станция".

По плану, первый модуль X-образной станции, научно-энергетический узел, будет выведен на приполярную орбиту в 2027 году. До 2030 года планируется пристыковать четыре основных модуля, а два модуля "специального назначения" запланировано присоединить к 2033 году. Роскосмос планирует отправить первых космонавтов на станцию в 2028 году и предполагает, что станция может работать без экипажа.

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РОСС будет вращаться на той же высоте, что и Международная космическая станция, примерно 400 км над Землей, на полярной солнечно-синхронной орбите. Как утверждают в Роскосмосе, этот маршрут особенно полезен для наблюдения за всей поверхностью планеты, а также обеспечивает вид на "стратегически важный Северный морской путь". Ориентировочная стоимость проекта – около 7 миллиардов долларов США.

График строительства РОСС также зависит от успеха тяжелой ракеты нового поколения "Ангара А5", которая прошла три успешных орбитальных испытания с 2014 года и потерпела неудачу в 2021 году.

Роскосмос еще в 2021 году заявил о намерении построить собственную космическую лабораторию, преемницу станции "Мир". В то же время никакие работы по строительству станции еще не начинались. Учитывая санкции и наличие собственной орбитальной станции у Китая и продолжение участия России в программе МКС, ее способность заниматься собственным форпостом – под вопросом.

Даже если он когда-то и начнет работу, то это может произойти позже указанных сроков, конечно, если Россия еще останется космической державой.