Новым замминистра экономики стал Алексей Соболев: что о нем известно
Источник:Алексей Соболев
Директор государственного предприятия "Прозорро продажи" Соболев был назначен на должность заместителя министра экономики Украины. Кабмин принял решение 24 января.
Назначение Соболев подтвердил в своих соцсетях. Он рассказал, какими теперь будут его обязанности.
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"Буду отвечать за приватизацию, управление публичными активами, "Прозорро.Продажи", поддержку малого и среднего бизнеса, корпоративное управление и различные проекты", – написал Соболев.
Чем занимался новый замминистра
Известно, что Алексей Соболев руководил активами в Dragon Asset Management. Впоследствии, с 2015 по 2016 год, был советником министра инфраструктуры. Он координировал проекты по повышению прозрачности деятельности, открытым данным и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями.
Кроме того, Соболев является сертифицированным финансовым аналитиком. Он возглавляет сообщество финансовых аналитиков CFA Society Ukraine и филиал глобальной инициативы по обеспечению прозрачности строительства (CoST) в Украине.
Это объективно тяжелая работа, которая может быстро закончиться скандалом по независимым от тебя причинам. Что тогда? Лучше напишите "могу помочь" или "можешь на меня рассчитывать". Проблем в стране гораздо больше ресурсов у министерства, поэтому буду очень благодарен, если вы готовы приобщиться. Или пожелайте удачи, – написал Соболев после нового назначения.
Кадровые изменения в руководстве государства: последние новости
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил утром 24 января, что уволился по собственному желанию. Он опубликовал фото заявления.
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- Заявление на увольнение написал заместитель министра развития общин Иван Лукеря. Впоследствии стало известно, что заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко лишились своих должностей.
- Кроме этого, правительство приняло решение уволить руководителей 5 областных военных администраций.