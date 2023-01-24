Новым замминистра экономики стал Алексей Соболев: что о нем известно

Директор государственного предприятия "Прозорро продажи" Соболев был назначен на должность заместителя министра экономики Украины. Кабмин принял решение 24 января.

Назначение Соболев подтвердил в своих соцсетях. Он рассказал, какими теперь будут его обязанности.

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"Буду отвечать за приватизацию, управление публичными активами, "Прозорро.Продажи", поддержку малого и среднего бизнеса, корпоративное управление и различные проекты", – написал Соболев.

Чем занимался новый замминистра

Известно, что Алексей Соболев руководил активами в Dragon Asset Management. Впоследствии, с 2015 по 2016 год, был советником министра инфраструктуры. Он координировал проекты по повышению прозрачности деятельности, открытым данным и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями.

Кроме того, Соболев является сертифицированным финансовым аналитиком. Он возглавляет сообщество финансовых аналитиков CFA Society Ukraine и филиал глобальной инициативы по обеспечению прозрачности строительства (CoST) в Украине.

Это объективно тяжелая работа, которая может быстро закончиться скандалом по независимым от тебя причинам. Что тогда? Лучше напишите "могу помочь" или "можешь на меня рассчитывать". Проблем в стране гораздо больше ресурсов у министерства, поэтому буду очень благодарен, если вы готовы приобщиться. Или пожелайте удачи, – написал Соболев после нового назначения.

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