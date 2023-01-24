Призначення Соболев підтвердив у своїх соцмережах. Він розповів, якими тепер будуть його обов'язки.

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"Відповідатиму за приватизацію, управління публічними активами, "Прозорро.Продажі", підтримку малого та середнього бізнесу, корпоративне управління та різні проєкти", – написав Соболев.

Чим займався новий заступник міністра

Відомо, що Олексій Соболев керував активами у Dragon Asset Management. Згодом, з 2015 по 2016 рік, був радником міністра інфраструктури. Він координував проєкти з підвищення прозорості діяльності, відкритих даних та покращення корпоративного управління державними підприємствами.

Крім цього, Соболев є сертифікованим фінансовим аналітиком. Він очолює спільноту фінансових аналітиків CFA Society Ukraine та філіал глобальної ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) в Україні.

Це об'єктивно важка робота яка може швидко закінчитись скандалом з незалежних від тебе причин. Що ж тоді? Краще напишіть "можу допомогти" або "можеш на мене розраховувати". Проблем в країні значно більше ніж ресурсів у міністерства, тому буду дуже вдячний, якщо ви готові долучитись. Або побажайте удачі, – написав Соболев після нового призначення.

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