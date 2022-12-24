Проникающие ранения, ампутации ног: в Минздраве рассказали о травмах пострадавших от обстрела Херсона

После ужасного обстрела центра Херсона ранены более полусотни человек, все они имеют травмы разной сложности. Известно, что 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Детали о характере травм пострадавших

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ознакомился, как справляется медицинская система Херсона с поступлением раненых в результате обстрелов, и рассказал о характере травм у пострадавших.

Внимание Смертельные обстрелы центра Херсона: главное о циничной атаке 24 декабря

Постоянные обстрелы. Многие ранены, есть погибшие. Посмотрел, как справляется медицинская система деоккупированного Херсона с поступлением раненых от постоянных террористических обстрелов города,

– отметил Ляшко.

По его словам, у пострадавших в результате террористического удара по Херсону 24 декабря – проникающие ранения в живот, травмы головы разной степени, ранения глаз, ампутации нижних конечностей.

"Устрашение, разрушение инфраструктуры, погибшие и искалеченные люди – вся сущность российского террора", – подчеркнул министр и поблагодарил медиков Херсонщины за работу.

Главное об обстреле города

24 декабря около 10:45 оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате загорелся крупнейший рынок и разрушен ряд зданий.

Россияне атаковали центр города по реактивным системам залпового огня из "Градов". На центральном рынке города возник пожар, 6 автомобилей сгорели.

По состоянию на 17:40, по данным ОВА, количество жертв возросло до 10. Известно, что ранены 55 человек – 18 из них в тяжелом состоянии.

Жителей Херсона призвали сдать кровь в Центре крови, это критически необходимо. Добровольцев просят прийти по адресу: Николаевское шоссе, 7.