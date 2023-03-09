Возможен ли во Франции пророссийский реванш и какие угрозы для Украины
Во Франции все еще остается высокая поддержка политических сил, поддерживающих риторику Кремля. Несмотря на огромную помощь Франции, очень важно поддерживать информирование французского общества о преступлениях России и ее разрушительных последствиях. Есть ли сейчас угрозы проукраинскому курсу Парижа и попадание французских "друзей Путина" в Европарламент?
- 1Какова ситуация с поддержкой Макрона во Франции
- 2Левые радикалы и проевропейские социалисты
- 3Ультралевый и пророссийский Жан-Люк Меланшон
- 4Поддержка праворадикалов и правых
- 5Пророссийское и антиевропейское "Национальное объединение" Ле Пен
- 6О чем свидетельствуют последние опросы
- 7Рейтинг политических лидеров – январь 2023 года, процент одобрительных отзывов:
- 8Ультраправый и пророссийский Эрик Земмур
- 9Консервативный и пророссийский Николя Дюпон-Эньян
- 10Новый лидер для правоцентристов
- 11Как противодействовать российской пропаганде
Политический ландшафт Франции характеризуется высокой поляризацией, где несколько партий соревнуются за поддержку населения. 24 Канал на основе отчета французских коллег проанализировал деятельность основных политических сил страны, их электоральные результаты и перспективы на предстоящих выборах в Европейский парламент в 2023 году.
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Какова ситуация с поддержкой Макрона во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон был избран на второй срок в мае 2022 года как центристский кандидат от политического движения "Вперед, Республика" (La République En Marche, LREM), которое он основал в апреле 2016 года.
Платформа Макрона ориентирована на проевропейскую, социально-либеральную и пробизнесовую политику, а его победа ознаменовала отход от традиционного разделения на левых и правых во французской политике.
Эммануэль Макрон поддерживает Украину в войне против России. Франция предоставила Украине оружие и поддержала санкции ЕС против России. Несмотря на первоначальную критику Макрона за медлительность в принятии решений по поддержке Украины, французское правительство является сильным союзником Украины.
Макрон поддерживает Украину / фото Forbes
Его непопулярная пенсионная реформа (против которой выступают 70% французов, согласно опросу Ipsos в феврале 2023 года) также вызвала гнев населения.
Левые радикалы и проевропейские социалисты
Главной партией левоцентристского политического спектра является Социалистическая партия (PS), руководившая Францией под руководством Франсуа Олланда с 2012 по 2017 год. Однако на президентских выборах 2017 и 2022 годов Социалистическая партия потерпела серьезное поражение. Ее кандидат Бенуа Амон получил всего 6,3% голосов в первом туре в 2017 году, а Анна Идальго – всего 1,7% в 2022 году.
Экс-министр образования Бенуа Амон / фото Le Figaro
Социалистическая партия пытается переосмыслить себя и восстановить свои электоральные позиции, сталкиваясь с конкуренцией со стороны других ультралевых сил, таких, как "Непримиримая Франция" (LFI) и Французская коммунистическая партия (PCF).
Что известно о LFI во главе с Жаном-Люком МеланшономЭто левое популистское движение, возникшее после президентских выборов 2016 года. Его платформа сосредоточена на темах анти-ЕС, антиглобализма и антиистеблишмента. Движение использует недовольство и гнев многих французских избирателей, которые чувствуют себя брошенными нынешней экономической и политической системой.
На президентских выборах 2022 Меланшон получил 21,95% голосов в первом туре. Он едва не попал во второй тур. Леворадикал сделал несколько заявлений, созвучных кремлевским нарративам в Европе.
Жан-Люк Меланшон – левый популист / фото EPA
Ультралевый и пророссийский Жан-Люк Меланшон
Жан-Люк Меланшон – французский политик, лидер левой партии "Непокоренная Франция". Его обвиняют в распространении русской пропаганды во Франции и продвижении пророссийских взглядов. Меланшон критически относился к западным санкциям против России и выражал поддержку аннексии Крыма Россией. Он также выступал с резкой критикой НАТО и Европейского союза и призвал к более тесным связям между Францией и Россией.
Заявления Жан-Люка Меланшона по поводу войны России против Украины были противоречивыми и вызвали критику во французском обществе. Хотя он выражал обеспокоенность ситуацией в Украине, он также критически относился к тому, что считает вмешательством Запада в конфликт, и был обвинен в умалении роли России в войне на Донбассе до полномасштабного вторжения.
Поддержка праворадикалов и правых
В правой части политического спектра основной партией является "Республиканцы" (LR), возникшая на пепелище правоцентристского Союза за народное движение (UMP) в 2015 году. Платформа основывается на традиционных консервативных ценностях, таких, как закон и порядок, семейные ценности и свободное предпринимательство. В течение многих лет она является важным игроком во французской политике.
Однако также пытается сохранить свою актуальность и сплоченность, сталкиваясь с внутренними разногласиями и вызовами со стороны других правых сил, таких, как ультраправое Национальное объединение (НО) и либерально-консервативное движение "Ажир" (Действовать!).
Национальное объединение, бывший Национальный фронт, является ультраправой националистической партией во главе с Марин Ле Пен. Ее платформа сосредоточена на антииммиграционных, антиевропейских темах и вопросах правопорядка. Во внешней политике она поддерживает Россию, Ле Пен брала многомиллионную ссуду в российском банке на свою кампанию после того, как посетила Москву и встретилась с Путиным в 2016 году.
Марин Ле Пен и Путин знакомы давно / фото росСМИ
Пророссийское и антиевропейское "Национальное объединение" Ле Пен
Ле Пен известна своей пророссийской позицией во внешней политике, выступая за более тесные связи между Францией и Россией и критикуя западные санкции против России. Она также обвиняется в распространении российской пропаганды и пребывании под влиянием Кремля. Ле Пен несколько раз посещала Москву, встречалась с российскими чиновниками, с диктатором Путиным, и выражала поддержку российской политике, включая нарушение международного права, такое, как аннексия Крыма.Согласно последнему опросу Kantar Public, опубликованному в декабре 2022 года, "Национальное объединение" приобрело все больший авторитет в глазах французов в 2022 году. В этом ежегодном опросе, проведенном для Le Monde и France Info, поддержка праворадикальных идей, исповедуемых "Национальным объединением", растет 6-й год подряд, 31% французов поддерживает "Национальное объединение" (+2). Впрочем, уровень поддержки не достиг рекордного показателя 2017 года (33%).
- Доля французов, не согласных с этим (57%), находится на самом низком уровне с 1984 года. Доля французов, считающих эту партию опасной для демократии во Франции, снизилась до 46% (на 2 пункта), как и за последние пять лет, и достигла одного из самых низких уровней за последние 40 лет.
- Более четырех из десяти французов (42%) считают, что партия стала более умеренной за последние годы. Эта доля растет до 67% среди симпатиков "Республиканцев". 40% опрошенных считают, что НО является партией, способной участвовать в правительстве, в чем убеждены более половины симпатиков "Республиканцев" (51%, на 19 пунктов больше, чем в прошлом году).
О чем свидетельствуют последние опросы
Опросы общественного мнения в феврале 2023 года свидетельствуют о том, что Макрон и его партия остаются самой популярной силой во французской политике, имея около 25–30% голосов избирателей. Однако их поддержка несколько снизилась с момента последних выборов. Они сталкиваются со значительной оппозицией со стороны других партий, как левых, так и правых.
Пенсионная реформа
В феврале 2023 года, в условиях высокого напряжения вокруг пенсионной реформы, рейтинг популярности президента и премьер-министра Франции, измеряемый ежемесячным барометром IFOP, продолжал снижаться. Поскольку только 32% французов удовлетворены его действиями (-2 пункта), популярность Эммануэля Макрона продолжает падать, достигнув самого низкого уровня с февраля 2020 года, до вспышки Covid-пандемии.
В то же время, политический опрос Ipsos, проведенный в контексте напряженности вокруг пенсионной реформы, указывает на то, что рейтинг популярности президента Республики зарегистрировал дальнейшее падение на 3 пункта до 36% одобрительных отзывов.
Его премьер-министр имеет не лучшие показатели: популярность Элизабет Борн упала на 3 пункта до 29% одобрительных отзывов, что является самым низким уровнем с момента ее вступления в должность в Матиньоне (официальная резиденция премьер-министра французского правительства – 24 Канал). ) в мае прошлого года.
Рейтинг политических лидеров – январь 2023 года, процент одобрительных отзывов:
- Эдуард ФИЛИПП 45% (бывший премьер-министр в правительстве Макрона)
- Марин Ле Пен 36% (лидер ультраправых, пророссийскАЯ)
- Бруно ЛЕ МЭР 34% (правоцентрист)
- Оливье ВЕРАН 33% (бывший министр здравоохранения в правительстве Макрона)
- Николя САРКОЗИ 31% (бывший президент, правоцентрист)
- Мартин Обри 29% (левоцентрист, мэр Лилля)
- Габриэль АТТАЛЬ 28% (активист, позже политик-социалист, член городского совета Ванвеса)
- Ксавье БЕРТРАН 28% (бывший министр здравоохранения, бывший генеральный секретарь UMP, правоцентрист)
- Франсуа БАЙРУ 28% (центрист, бывший кандидат в президенты)
- Жеральд ДАРМАНЕН 28% (бывший министр внутренних дел в правительстве Макрона)
Ультраправый и пророссийский Эрик Земмур
Эрик Земмур – французский журналист, писатель и политический комментатор, известный своими противоречивыми взглядами на иммиграцию, ислам и французскую идентичность. Земмур обвиняется в распространении пророссийской пропаганды в своих комментариях о международных отношениях.
Он выражал поддержку президенту России Владимиру Путину и критиковал западные санкции против России. Земмура также связывают с Москвой из-за его выступлений на RT (ранее Russia Today), российском государственном новостном канале. Земмур защищал свои выступления на RT, утверждая, что он просто пытается достучаться до более широкой аудитории.
Эрик Земмур – пропутинский политик / фото dpa
Консервативный и пророссийский Николя Дюпон-Эньян
Николя Дюпон-Эньян трижды баллотировался на президентских выборах во Франции, но каждый раз терпел поражение в первом туре. Он является председателем и основателем консервативной партии "Вставай, Франция" ("Debout la France"). Депутат Национального собрания Франции.
Дюпон-Эньян также известен своими пророссийскими взглядами, выступая за более тесные связи между Францией и Россией и критикуя санкции, введенные Западом против России после аннексии Крыма. Его также обвиняли в распространении российской пропаганды и слишком снисходительном отношении к Кремлю. Его поддержка среди французских избирателей составляет около 1–2%.
У Николя Дюпон-Эньяна также хорошие отношения с Марин Ле Пен / фото Le Figaro
Новый лидер для правоцентристов
Противовесом крайним правым, ориентирующимся на Москву, являются правоцентристы – "Республиканцы". В декабре правоцентристы получили нового лидера. Эрик Сиотти был избран президентом партии "Республиканцы". Эрик Сиотти, выступающий за ограничение иммиграции, победил во втором туре, получив 53,7% голосов избирателей.
Его главная цель – определить, кто будет кандидатом от партии на президентских выборах. Сиотти уже заявил, что президент региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокьез должен "воплотить эту надежду".
Мы должны определиться с кандидатом на президентские выборы 2027 достаточно быстро. Я поддерживаю в этом процессе Лорана Вокьеза, у которого много преимуществ для получения этого права,
– сказал господин Сиотти.
Как противодействовать российской пропаганде
Поскольку целый ряд пророссийских партий, как с левого, так и правого фланга политического спектра, имеют значительную поддержку избирателей, то существует угроза увеличения их присутствия в парламенте Франции и Европейском Парламенте.
Так, ультраправая Ле Пен имеет поддержку 32%, ультралевый Меланшон – 26%, Земмур – 19%, Дюпон-Эньян – 2%. С другой стороны, на фоне кризиса, связанного с восстановлением экономики после карантинных мер и непопулярными реформами, снижается поддержка руководящей сейчас партии Макрона.
Очевидно, что Москва мобилизует свои ресурсы, в частности, информационные, чтобы помочь пророссийским силам нарастить свою поддержку перед выборами в Европейский парламент.
Так, после запрета российского государственного пропагандистского телеканала RT во Франции и прекращения его деятельности, эстафету подхватили новости пророссийские медиа – Omerta, Reseau International и ряд YouTube каналов. Такие действия требуют контрпропаганды и распространения информации об опасности взглядов крайне правых и крайне левых "друзей Москвы" для их дискредитации.