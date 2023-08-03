Путин впадает в истерику и паникует, – Подоляк сказал, от чего зависимый диктатор
Учитывая ситуацию на фронте и внутренние проблемы в России, Владимир Путин стремительно теряет уверенность в ситуации. На состояние диктатора может повлиять даже уровень поддержки Украины среди партнеров.
Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Путин крайне зависим от действий и заявлений западных стран насчет Украины.
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"Если партнеры достаточно "агрессивно" настроены на поддержку Украины, тогда Путин впадает в истерику. Он паникует, уменьшает количество информационных появлений", – отметил Подоляк.
В случае определенной слабости на Западе и появления противоречивых заявлений Путин чувствует себя хозяином положения. Он выходит на первый план и начинает много говорить.
Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком:
Путин теряет власть
После последних событий, в том числе мятежа вагнеровцев и атак на Москву, российский диктатор потерял авторитет как внутри страны, так и за ее пределами. Раздаются слухи о готовности элит устранить Путина.
"Путина как человека, которому создавали определенный имидж, определенную репутацию, определенный образ, больше не существует. Это – "зануленный парень"", – констатировал Подоляк.
Что нужно знать о российском диктаторе: последние новости
- В России уже почувствовали, что власть Владимира Путина значительно ослабла. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на процессы внутри страны.
- К тому же Путин совершенно потерял связь с реальностью. Поскольку положение дел на передовой доводит диктатора до ярости, приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости.
- Из-за сложной ситуации на фронте диктатор уже второй раз отменил "прямую линию" с жителями России. Ее якобы перенесли на конец осени или начало зимы.
- Кстати, оперативные разведданные и врачи-физиономисты подтверждают, что Путин часто отправляет вместо себя двойников. В частности, один из них приезжал на территорию временно оккупированного Юга Украины.