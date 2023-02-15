Готовность к ответной эскалации: зачем НАТО готовит инструкции

Bloomberg пишет, что НАТО разрабатывает секретные инструкции на случай участия стран-членов в конфликте. В частности, там говорится о боевых действиях за пределами Альянса.

НАТО всегда разрабатывало подобные планы. Об этом для 24 Канала рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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"То есть, если появляются реальные основания говорить о конфронтации, например, с Ираном, то инструкции уже давно существуют. Существовали еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Соответственно, нужно создавать планы применения и координации", – сказал Божко.

Обратите внимание – Ярослав Божко о секретных инструкциях НАТО: смотрите видео

Ответ для России, Ирана и Китая

По словам эксперта, НАТО должно заранее быть готовым дать ответ агрессорам. Он отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберн сказал о существовании таких планов.

Это попытка показать России, Ирану и Китаю, что Североатлантический союз готов к сценарию эскалации. Кроме этого, какие-либо попытки одновременно в разных точках земного шара создать конфликты, чтобы сломать западную модель реагирования, не пройдут. НАТО готовит сценарии, в которых возможны конфликты одновременно, – объяснил Божко.

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