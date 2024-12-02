Атака на Тернополь: погибший отец, ранена мать – что известно о пострадавшей семье

В результате атаки дрона на многоквартирный дом в Тернополе больше всего пострадала семья, которая жила на пятом этаже. Погиб 44-летний Виталий, его жена Иванна получила серьезные ранения.

Что известно о семье рассказывает 24 Канал со ссылкой на местное издание "20 минут".

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Супруги воспитывали двух дочерей: старшую Викторию, которая учится во Львове, и 14-летнюю Алину.

По словам товарища семьи, Дмитрия, семья проживала в этой квартире более 10 лет. Самый сильный удар пришелся на детскую комнату.

Мы сразу узнали их квартиру по фото в соцсетях. Звонили, но уже никто не отвечал. Иванна всегда говорила о правилах двух стен, но, вероятно, Виталий не успел их соблюсти. Очень жаль, что так произошло,

– поделился Дмитрий.

Замечательная семья

Очевидцы рассказывают, что после взрыва Иванна вместе с младшей дочерью пытались выбежать из квартиры, но мужчину спасти не удалось. Врачи констатировали серьезные ожоги, в частности на лице.

"Семья была замечательная: добрые, отзывчивые люди. Старшая дочь уже в университете, а младшей - всего 14. Это большое горе. Война разрушила жизнь такой хорошей семьи", – рассказала соседка Анна.

На месте трагедии журналисты заметили огромную дыру над окнами пострадавшей квартиры. Удар полностью уничтожил окна и даже оконные рамы. Жители дома шокированы и выражают соболезнования семье погибшего.

Старшая дочь семьи, которая находится во Львове, опубликовала банковские счета для сбора помощи. Неравнодушные могут поддержать пострадавших в это тяжелое время.

Для помощи семье: Банка; или по реквизитам – 5355 2800 2807 0314 Пумб; 4441111043909609 Моно