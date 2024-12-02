Що відомо про родину розповідає 24 Канал з посиланням на місцеве видання "20 хвилин".

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Подружжя виховувало двох доньок: старшу Вікторію, яка навчається у Львові, та 14-річну Аліну.

За словами товариша родини, Дмитра, сім'я проживала у цій квартирі понад 10 років. Найсильніший удар припав на дитячу кімнату.

Ми одразу впізнали їхню квартиру по фото у соцмережах. Телефонували, але вже ніхто не відповідав. Іванна завжди казала про правила двох стін, але, певно, Віталій не встиг їх дотриматися. Дуже шкода, що так сталося,

— поділився Дмитро.

Чудова родина

Очевидці розповідають, що після вибуху Іванна разом із молодшою донькою намагалися вибігти з квартири, але чоловіка врятувати не вдалося. Лікарі констатували серйозні опіки, зокрема на обличчі.

"Родина була чудова: добрі, чуйні люди. Старша донька вже в університеті, а молодшій — лише 14. Це велике горе. Війна зруйнувала життя такої гарної сім'ї", — розповіла сусідка пані Ганна.

На місці трагедії журналісти помітили величезну дірку над вікнами постраждалої квартири. Удар повністю знищив вікна та навіть віконні рами. Мешканці будинку шоковані та висловлюють співчуття родині загиблого.

Старша донька родини, яка перебуває у Львові, опублікувала банківські рахунки для збору допомоги. Небайдужі можуть підтримати постраждалих у цей тяжкий час.

Для допомоги родині: Банка; або за реквізатами – 5355 2800 2807 0314 Пумб; 4441111043909609 Моно