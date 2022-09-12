В Херсонской области ситуация сложная: есть жертвы обстрелов, оккупанты усиливают полицейский режим

Ситуация в Херсонской области остается напряженной, ведь продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты обстреляли Архангельское, Любимовку, Ольгино и Станислав.

В результате действий россиян в Херсонской области повреждены жилые дома. Среди местных жителей есть погибшие и раненые.

Важно Оккупанты из Херсона массово бегут в Крым: дезертиров ищут на вертолетах

Что известно о ситуации в области

Оккупанты усилили административно-полицейский режим по всей территории Херсонской области и ввели комендантский час. Они запрещают въезд и выезд из оккупированных населенных пунктов.

В областном центре российские военные ограбили дома по улицам Озерная, Крымская и Офицерская. Россияне отбирают транспорт у местных жителей.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич накануне сообщил, что самая критическая ситуация сейчас в населенных пунктах, находящихся возле линии фронта. Там люди вынуждены жить в бесчеловечных условиях под постоянными обстрелами.

Кроме того, во временно оккупированных общинах оккупанты продолжают терроризировать местное население. Россияне ворвались в квартиру херсонца, провели там обыск, избили хозяина и вывезли в неизвестном направлении. Также оккупанты уже во второй раз похитили жителя Каховки. Местонахождение мужчины неизвестно.

Также в Херсоне оккупанты захватили помещение банка на улице Ярослава Мудрого. Они заявили, что теперь все служебные помещения, документация и компьютерная техника переходят в их собственность.

Контрнаступление на Херсон: последние новости

В конце августа ВСУ удалось прорвать первую линию обороны оккупантов в Херсонской области. После этого в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ перешли в наступление на Юге. Подразделения оккупантов, сформированные из боевиков псевдореспублик, оказавшись без поддержки десантников, тоже почувствовавших силы ВСУ, начали бежать со своих позиций.

Там врагу очень "жарко". Наш огневой контроль выжигает оккупантов с этой территории.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, для успешного наступления необходимо создать одну или несколько оперативно-стратегических группировок. Кроме того, нужно современное вооружение.

В США полагают, что Украина может вернуть Херсон до конца года. Речь идет и о деоккупации Новой Каховки, где расположен канал, поставляющий воду в оккупированный Крым.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке и Бен Ходжес считает, что освобождение Херсона может ударить по российской армии. По его словам, если российская армия потеряет Херсон и отступит дальше Днепра, то у Украины будет шанс отбросить их еще дальше.

Вас может заинтересовать – более тысячи кадыровцев перебросили под Херсон: смотрите видео