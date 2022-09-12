В Херсонской области ситуация сложная: есть жертвы обстрелов, оккупанты усиливают полицейский режим
Источник:Сводка ОВА
Ситуация в Херсонской области остается напряженной, ведь продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты обстреляли Архангельское, Любимовку, Ольгино и Станислав.
В результате действий россиян в Херсонской области повреждены жилые дома. Среди местных жителей есть погибшие и раненые.
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Что известно о ситуации в области
Оккупанты усилили административно-полицейский режим по всей территории Херсонской области и ввели комендантский час. Они запрещают въезд и выезд из оккупированных населенных пунктов.
В областном центре российские военные ограбили дома по улицам Озерная, Крымская и Офицерская. Россияне отбирают транспорт у местных жителей.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич накануне сообщил, что самая критическая ситуация сейчас в населенных пунктах, находящихся возле линии фронта. Там люди вынуждены жить в бесчеловечных условиях под постоянными обстрелами.
Кроме того, во временно оккупированных общинах оккупанты продолжают терроризировать местное население. Россияне ворвались в квартиру херсонца, провели там обыск, избили хозяина и вывезли в неизвестном направлении. Также оккупанты уже во второй раз похитили жителя Каховки. Местонахождение мужчины неизвестно.
Также в Херсоне оккупанты захватили помещение банка на улице Ярослава Мудрого. Они заявили, что теперь все служебные помещения, документация и компьютерная техника переходят в их собственность.
Контрнаступление на Херсон: последние новости
- В конце августа ВСУ удалось прорвать первую линию обороны оккупантов в Херсонской области. После этого в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ перешли в наступление на Юге. Подразделения оккупантов, сформированные из боевиков псевдореспублик, оказавшись без поддержки десантников, тоже почувствовавших силы ВСУ, начали бежать со своих позиций.
- Там врагу очень "жарко". Наш огневой контроль выжигает оккупантов с этой территории.
- По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, для успешного наступления необходимо создать одну или несколько оперативно-стратегических группировок. Кроме того, нужно современное вооружение.
- В США полагают, что Украина может вернуть Херсон до конца года. Речь идет и о деоккупации Новой Каховки, где расположен канал, поставляющий воду в оккупированный Крым.
- Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке и Бен Ходжес считает, что освобождение Херсона может ударить по российской армии. По его словам, если российская армия потеряет Херсон и отступит дальше Днепра, то у Украины будет шанс отбросить их еще дальше.