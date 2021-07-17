Что известно о состоянии пострадавших в аварии автобуса Киев – Вроцлав на Ровненщине

Пострадавших в результате аварии вблизи Радивилова Ровненской области госпитализировали в Радивиловскую и Бродовскую больницы. В реанимации находятся 4 человека.

Председатель Ровненской ОГА Виталий Коваль рассказал, что "ночью в Ровненской области вблизи Радивилова перевернулся международный рейсовый автобус Киев – Вроцлав".

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Водитель, избегая наезда на пешехода, съехал в кювет. В автобусе находились 40 человек, 17 из них – госпитализированы. Трагических случаев, слава Богу, нет,

– заявил Коваль.

Политик рассказал, что "пострадавшие доставлены в Радивиловскую и Бродовскую больницы". По словам Коваля, "медики говорят, что состояние большинства людей стабильное".

"Лично держу ситуацию под контролем. Призываю вас быть максимально внимательными и осторожными на дорогах", – подытожил глава ОГА.

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