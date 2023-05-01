Секретная миссия Папы Римского: кому подыгрывает глава Католической церкви

Папа Римский Франциск снова сделал громкое заявление о войне России против Украины. Во время своего визита в Венгрию он заявил, что является участником не публичной тайной миссии по поиску мира в Украине.

Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал заявление Папы Римского о таинственной миссии по поиску мира в Украине. Более подробно читайте дальше в материале.

Смотрите также Папа Римский заявил, что присоединился к миссии по достижению мира в Украине

Папа призвал "заглушить солистов войны": кого он имел в виду

Папа Римский Франциск, находясь в Венгрии, вдруг заявил, что Ватикан принимает участие в тайной миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной. Подробностей Папа не озвучил, но добавил, что о такой миссии можно будет говорить публично, скорее всего, уже после войны.

"Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она станет публичной, я ее обнародую. Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов. Вы никогда не сможете достичь мира путем закрытия... Это нелегко", – сказал Папа Римский.

Пока точно неизвестно, что именно имеет в виду Папа. Но следует добавить еще одно его высказывание. Франциск заверил, что Святой Престол готов помочь со спасением похищенных Россией детей.

Теперь следует попытаться разгадать, что именно имеет в виду Папа, говоря о какой-то тайной миссии по поиску мира в Украине.

Накануне такого заявления Папа призвал к завершению войны в Украине и для этого, по его словам, нужно прибегнуть к "творческим усилиям".

В частности, Папа завуалированно призвал "заглушить солистов войны". Это заявление довольно интересно, ведь мы с вами прекрасно понимаем, что так называемый солист войны один – это Россия. Следует ее заглушить и все прекратится, но Папа призывает заглушить именно солистов.

Здесь уместно вспомнить заявление Папы Франциска, которое он сделал в марте этого года. Тогда Папа сказал, что война в Украине связана с "имперскими интересами", и там воюют "большие государства".

Тогда в интервью понтифик рассказал, как он предлагал свой визит в Москву для мирных переговоров, но получил отказ. Впрочем, несмотря на это, Папа заявил в марте, что в Украине воюет несколько империй, а не только Россия. Более того, Франциск долгое время вообще отказывался осудить вторжение России.

"Путин знает, что я доступен. Но там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и империй других сторон. Для империй характерно ставить нации на второй план. Все большие государства привлечены. Поле боя – Украина. Там все воюют", – сказал он.

То есть, как вы понимаете, такое заявление понтифика – это четкое подыгрывание той риторике, которая обвиняет в разжигании войны в Украине не только Россию, но и, например, США и Европу. Мол, если бы Запад не снабжал Украину оружием, война бы уже давно закончилась.

Другие скандальные заявления Папы Римского об Украине

Папа Франциск уже не раз попадал в скандальные ситуации, связанные с войной в Украине.

Например, произнося пасхальное обращение с центрального балкона базилики Святого Петра в Ватикане, Папа Франциск попросил Бога "помочь любимому украинскому народу на его пути к миру и пролить свет Пасхи на народ России".

То есть России Папа желает света Пасхи, а Украине поисков мира. Как будто именно Украина и виновата в войне.

Если же вернуться к августу 2022 года, то тогда Папа во время всеобщей аудиенции на День независимости Украины вспомнил гибель дочери одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной, назвав ее "невинной" жертвой войны. Это, конечно, возмутило украинцев.

Папа Римский в жесткой форме выступил перед правительством Орбана

Впрочем, возвращаясь к сегодняшнему заявлению Папы Франциска о тайной миссии по поиску мира в Украине, следует учитывать, где и в каких условиях она была сделана. И это может возмутить еще больше, но не следует торопиться с выводами.

Такое заявление Папа сделал, находясь в Венгрии, где он встретился с премьер-министром. Виктор Орбан известен своей пророссийской позицией.

Однако, в речи к пастве Папа Франциск многозначительно предупредил об опасности роста национализма и заявил правительству Венгрии, что прием мигрантов вместе с остальным континентом будет верным признаком христианства.

Иначе все выглядит так, будто Венгрия не соответствует духу Европы. Кроме того, в достаточно жесткой речи перед руководителями правительства, включая премьер-министра Виктора Орбана, Франциск также призвал отказаться от популизма. А это уже очень не понравится поклонникам Орбана.

"Я говорю это также нашим братьям и сестрам, тем, кто имеет политические и социальные обязанности, и тем, кто просто занимается своей повседневной жизнью, которая порой нелегка. Будьте открытой дверью! Будьте открытыми и инклюзивными. Тогда и таким образом помогите Венгрии расти в братстве, являющемся путем мира", – сказал Папа Римский.

Не пытается ли Папа Франциск подражать призывам к перемирию

В то же время, находясь в Венгрии, Папа Франциск встретился с РПЦ-шным митрополитом Илларионом. И здесь также есть интересная деталь – дело в том, что прежде чем отправить его в Венгрию, он возглавлял отдел внешних отношений РПЦ. То есть достаточно влиятельная должность в так называемой русской церкви.

Однако с этого поста его сняли в июне 2022 года, позже исключили из состава синода и бросили в Венгрию. Оказалось, что он не поддерживал войну России против Украины открыто, а в российской системе даже молчание – это уже отрицание. Поэтому существует предположение, что именно за такое молчание его и понизили. Хотя опять же верить российскому попу – это очень странная ситуация.

И вот уже после такого разговора Папа Франциск заявил, что хотел бы провести встречу с патриархом русской православной церкви Кириллом Гундяевым. Понтифик рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину только один раз общался с патриархом Кириллом.

Разговор продолжался 40 минут в Zoom. Он вспомнил, что его встреча с Гундяевым должна была состояться летом 2022 года, однако из-за нападения России на Украину она была отменена. Теперь понтифик заявил, что "это придется сделать".

Соответственно, из-за такой риторики и закрадываются подозрения – а не пытается ли Папа Франциск подражать призывам к перемирию и проведению переговоров, которые уже давно раздаются со стороны того же Китая или Бразилии?