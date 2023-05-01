Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронджуков отметил, что Папа часто провозглашает месседжи, которые выглядят так, что написаны не в Ватикане, а в Москве. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Другой сценарий

Бронджуков предположил, что, наверное, в ближайшем окружении понтифика есть люди, которые вкладывают ему эту информацию.

Поэтому самое большое удивление войны России против Украины – поведение Папы Римского Франциска. Неужели он не видит, что происходит в Украине? Как россияне целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, убивают мирных граждан?

– подчеркнул он.

Политический аналитик считает странным, что после всего этого понтифик говорит о некоем "мирном урегулировании".

"Нет, потому что сегодня сценарий у нас совсем другой. Это возвращение всех своих территорий и изгнание всех российских военных из Украины", – заметил собеседник.

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Поиски миротворцев не нужны

Если Папа хочет помочь Украине договориться – это хорошо. Но, как отметил политолог, пусть тогда продуцирует украинские и западные нарративы, которые соответствуют гуманности и всем тем ценностям, которые должна соблюдать церковь.

А сегодня мы видим, что это очередной агент влияния российских спецслужб,

– утверждает Бронджуков.

Он напомнил, что сегодня мы говорим о другом – Украина готовит контрнаступательные силы и вот-вот должно начаться наше наступление.

"Наше внимание должно быть приковано к обеспечению нашей армии максимальным количеством оружия, снарядов, для того чтобы все прошло успешно. А поиски миротворцев нам сейчас не нужны", - подчеркнул Артем Бронджуков.

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