Заступник директор аналітичного центру "Політика" Артем Бронджуков зауважив, що Папа часто проголошує меседжи, які виглядають так, що написані не у Ватикані, а у Москві. Про це він розповів 24 Каналу.
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Інший сценарій
Бронджуков припустив, що напевно в найближчому оточенні понтифіка є люди, які вкладають йому цю інформацію.
Тому найбільше здивування війни Росії проти України – поведінка Папи Римського Франциска. Невже він не бачить, що відбувається в Україні? Як росіяни цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, вбивають мирних громадян?
– наголосив він.
Політичний аналітик вважає дивним, що після всього цього понтифік говорить про якесь "мирне врегулювання".
"Ні, тому що сьогодні сценарій у нас зовсім інший. Це повернення всіх своїх територій та вигнання всіх російських військових з України", – зауважив співрозмовник.
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Пошуки миротворців непотрібні
Якщо Папа хоче допомогти Україні домовитись – це добре. Але, як наголосив політолог, нехай тоді продукує українські та західні наративи, які відповідають гуманності і всім тим цінностям, яких має дотримуватись церква.
А сьогодні ми бачимо, що це черговий агент впливу російських спецслужб,
– стверджує Бронджуков.
Він нагадав, що сьогодні ми говоримо про інше – Україна готує контрнаступальні сили і от ось-ось має розпочатися наш наступ.
"Наша увага має бути прикута до забезпечення нашого війська максимальною кількістю зброї, снарядів, для того, щоб все пройшло успішно. А пошуки миротворців нам зараз непотрібні", – підкреслив Артем Бронджуков.
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Більше про скандальну заяву Папи Римського
- Нещодавно понтифік зазначив у розмові з журналістами, що "необхідно" провести зустріч з російським патріархом Кірілом. Він додав, що він давно планував побачитись з головою РПЦ, але війна завадила цьому.
- Папа Римський розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну спілкувався з Кірілом лише одного разу протягом 40 хвилин і тільки онлайн.
- Понтифік зауважив, що його спілкування з Кірілом відбулося через митрополита Антонія – "голову відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату".
- Папа додав, що хоча його особиста зустріч з російським патріархом не відбулась, все ж таки "це доведеться зробити".