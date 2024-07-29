Сепаратисты или откровенные противники России: что стоит знать о туарегах

Несколько дней назад, 27 июля, усилились бои между туарегами и малийскими войсками, которые сотрудничают с российскими вагнеровцами. В частности, туареги организовали засаду и перебили более 80 вагнеровцев.

В эфире 24 Канала исследовательница-африканистка, Фундация Global Ukraine Марта Олейник-Демочко рассказала, кто такие туареги та против чего они восстали.

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Кто такие туареги

Туареги – это народ берберов, коренная этническая группа Северной Африки. Он проживает на территории северо-западного Мали примерно с VIII века. С 60-х годов XX века, когда Африка получила независимость, датируются попытки туарегов создать свою страну Азавад.

Сейчас туареги живут на территории Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Алжира, Ливии.

Если говорить об их государстве, то оно будет примерно в месте, где будут сходиться границы этих стран,

– отметила исследовательница-африканистка.

Последнее их успешное восстание было в 2012 году. Тогда из-за того, что в Мали не могли подавить восстанием туарегов, к которым потом присоединились также наемники джихадисты, даже был отстранен президент от власти и произошел военный переворот. Благодаря Франции и ее операции "Сервал" ситуацию удалось уладить.

В 2013 году даже было провозглашено никем не признанное государство Азавад. Впрочем, когда горячая фаза конфликта доходила до финиша в 2015 году, то туареги отказались от этой страны, поскольку ее никто не признал и сказали, что согласны на автономию в составе Мали.

Соглашение о прекращении огня действовало даже когда в Мали произошли два переворота в 2020 и 2021 году, ведь в стране еще находились брокеры этого мирного соглашения, в частности французские и натовские военные,

– сказала Олейник-Демочко.

После переворотов Хунта Мали полностью взяла курс на Россию. Она выставила французских военных и стабилизационную миссию. В августе 2023 года Хунта Мали заняла базу вблизи города Тимбукту, которая когда-то принадлежала ООН, и оттуда совершили несколько атак на туарегов.

Соответственно туареги объявили о том, что соглашение от 2015 года уже не действует, потому что на них совершают атаки. Они начали обвинять во всех вооруженных противостояниях Мали и вагнеровцев, объявив им войну. С августа 2023 года происходят постоянные столкновения между туарегами и силами Мали, которых поддерживают вагнеровцы.

Туареги потерпели несколько поражений, в конце 2023 года потеряли территории на севере страны. В частности, крупный город как Кидал, который для них стратегический. Когда в ноябре 2023 года армия Мали зашла в Кидал, то над городом сначала вывесили флаг российских вагнеровцев, а только потом его сняли и повесили флаг Мали,

– добавила исследовательница-африканистка.

С прошлого года, когда туареги потерпели неудачу, они перешли к тактике подрыва, блокирования дорог, организации террористических актов. К ним также присоединилось несколько группировок, которые связаны с Аль-Каидой.

Аль-Каида – международная террористическая суннитская джихадистская организация. Основана в 1988 году Осамой бен Ладеном в Афганистане для борьбы с советским вторжением.

Как относиться к туарегам

Исследовательница-африканистка ответила, как Украина, которая является демократической страной, должна относиться к туарегам и их борьбе.

Этот вопрос стоит рассматривать со стороны, как на это бы реагировали наши основные международные партнеры, африканские страны, с которыми Украина собирается нарастить сотрудничество,

– отметила Олейник-Демочко.

Туареги – народ с давней историей, но мы не можем сказать, что они хорошие, добрые. Ведь в 2012 году, когда туареги начали свое восстание их обвиняли в ряде преступлений: изнасилованиях, похищениях, расправе с гражданским населением, вербовке детей.

С другой стороны – Хунта Мали сейчас руками вагнеровцев фактически занимается тем же самым. То, что туареги ликвидировали вагнеровцев, для нас это плюс и также колоссальный удар по имиджу России. Ведь на африканском континенте Кремль пропагандирует вагнеровцев якобы как супергероев.

Даже несколько месяцев назад в социальных сетях была целая серия роликов, где вагнеровцы изображены как супергерои. Мол, они сильные и сейчас спасут западную Африку от европейцев.