Крест на Балтийском флоте: какие проблемы для России создает Финляндия и ее вооруженные силы

Финляндия официально присоединилась к евроатлантическому Альянсу и стала 31-м членом НАТО. Так завершилась эпоха "финляндизации" – вынужденного нейтралитета страны в угоду России. Присоединение Финляндии к НАТО не только важный прецедент, но и большое поражение Москвы и прямая помощь Украине.

В конце 2021 года Россия выдвинула ультиматум Западу с требованием не только отказаться от дальнейшего расширения НАТО, но и вернуть Москве зоны влияния в Восточной Европе, утраченные после поражения в холодной войне. Россия также должна была получить полный контроль над Украиной – ей для начала предлагался так называемый вариант "финляндизации" с постепенным превращением в нечто вроде лукашенковской Беларуси. 24 Канал анализирует, какая польза Украине от вступления Финляндии в НАТО и что это меняет для России.

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План России потерпел фиаско

Россия застряла в Украине, угрозы Путина объединили весь цивилизованный мир, а ранее нейтральные государства решили пересмотреть свой статус. Первой ласточкой стала Финляндия. 4 апреля в Брюсселе в штаб-квартире НАТО был поднят флаг этого государства.

Поздравляю Финляндию и президента Саули Ниинистё со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе,

– Президент Украины Владимир Зеленский поздравляет Финляндию со вступлением в НАТО.

Россия это просто проглотила. Ее не спросили, а просто поставили перед фактом.

У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы… Ситуация с Украиной совсем другая. Ничего подобного нет в Финляндии и Швеции. Это совсем другая ситуация. Если Швеция и Финляндия хотят, они могут вступить в НАТО.

– Путин, чтобы сохранить лицо, в июне 2022 года на полях 6-го Саммита лидеров прикаспийских государств "позволяет" сделать то, что он никак не влияет.

Слова Путина, сказанные в Ашхабаде, коренным образом противоречат риторике россиян накануне вторжения в Украину и выглядит, будто это какое-то другое НАТО угрожает России в Украине, а НАТО в Финляндии является мирным и дружественным к россиянам.

6 апреля 2023 года спикер Путина Песков выжал из себя, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси – это ответ на приближение НАТО к России, однако даже здесь испугался назвать, что это за расширение, а также объяснить, почему ракеты должны быть именно в Беларуси, а не ближе к собственно Финляндии.

Впрочем, все понятно и без Пескова. Присоединение Финляндии к НАТО не только гарантирует ей 5 статью – коллективная защита от агрессии, но и бросаюет вызов России.

Граница с "агрессивным блоком" (так НАТО россияне называют еще со времен СССР) автоматически растет на 1 340 километров (по суше –

1 271,8 километра), а это значит, что Россия должна усиливать его защиту и тянуть на север новые войска и те же "ракеты".



Как изменилась граница России с НАТО после вступления Финляндии / Инфографика 24 Канала

Как Россия сокращает количество войск на границе с Финляндией

Пока же имеющиеся российские "силы сдерживания" на границе обескровлены – большинство контингента и техники уже давно воюют в Украине. Более того, значительная часть уже давно утилизирована ВСУ. В НАТО об этом узнавали фактически в режиме реального времени благодаря спутникам.

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В феврале 2023 года начальник службы разведки Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес констатировал, что количество российского контингента на Кольском полуострове сократилось в 5 раз за год войны в Украине . Более того, назвал конкретные части (200-й ОМСБр, 61-я отдельная бригада морской пехоты, 80-я арктическая мотострелковая бригада) и количество потерь россиян (в то время – около 3 000 человек), которые должны охранять север своей страны, на войне.

. Более того, назвал конкретные части (200-й ОМСБр, 61-я отдельная бригада морской пехоты, 80-я арктическая мотострелковая бригада) и количество потерь россиян (в то время – около 3 000 человек), которые должны охранять север своей страны, на войне. Финские коллеги Стенсенеса тоже без дела не сидели – еще весной 2022 года в СМИ появились спутниковые снимки, которые подтверждают вывод войск и техники. Хотя еще в апреле россияне демонстративно гнали на границу с финнами свою технику и вбрасывали в инфопространство видео с ракетным комплексом "Бастион" на фоне дорожного указателя "на Хельсинки".

Российская ИПСО для финнов – смотрите видео:

Разведки других стран дают схожую информацию о состоянии границ по всему периметру государства-агрессора. Похоже, Россия бросила в Украину все, что имеет, а на границах оставила редкие заслоны из числа немощных или очень хитрых "уклонистов". Таким образом Россия демонстрирует полное доверие к НАТО и дает понять, что полагается на миролюбие своего задекларированного стратегического врага.

Как изменилась граница России с НАТО: смотрите на карте

При этом, конечно, Россия традиционно для себя раздувает щеки, а ее министр обороны Шойгу обещает развернуть на границах с Финляндией новый армейский корпус (в составе 3 мотострелковых дивизий и 2 десантно-штурмовых дивизий ВДВ).

Но возникает вопрос – где он возьмет технику и людей? Разве что будет снимать с хранения оружие, которым СССР воевал с финнами в Зимней войне – танки БТ и КВ-1? Ведь технику времен Второй мировой уже резервируют для продолжения боевых действий в Украине.

Также Россия за год войны "выстреляла" практически все ракеты, даже часть находившихся в неприкасаемом резерве. Остатки ракет посчитали не только в ГУР Минобороны, но и в разведке стран НАТО. А потому испугать финнов уже не получится.

Это одновременно откровенный цинизм, признание собственной слабости и извечная российская надежда на "авось". В то время как по российскому телевидению рассказывают страшные истории о НАТО, государство обнажает собственные границы перед потенциальным агрессором (по крайней мере, так Альянс называют сами россияне).

Что изменяет присоединение Финляндии к НАТО

Хотя Путин и заявляет о том, что вступление Финляндии не представляет угрозы, это не так. Чтобы опровергнуть публичные слова самого известного в мире "геостратега", стоит только взглянуть на карту.

С 4 апреля 2023 года Балтийское море фактически становится внутренним водоемом НАТО, а смысл существования российского Балтийского флота просто исчезает – теперь, по желанию, базы россиян можно расстреливать хоть из "Хаймарсов", а боевым кораблям – проще всего повторить "подвиг" 1855 года с затоплением кораблей в бухте Севастополя во время бездарно проигранной Крымской войны. Кстати, он был на бис повторен россиянами в 1918 году в Цемесской бухте возле Новороссийска.



Балтийское море в объятиях стран НАТО / Инфографика Genuine Impact

Но и это еще не все, потому что все только начинается, ведь при желании НАТО может взять под огневой контроль Мурманск, а вместе с ним – весь краснознаменный Северный флот агрессора, вместе с его атомными подлодками и "легендарным" крейсером "Адмирал Кузнецов".

Все это "хозяйство" теперь оказывается как на ладони для натовских ракет, например, для ATACMS. Похоже, кто-то снова всех переиграл. То же касается и стратегических баз российских межконтинентальных баллистических ракет, а также и стратегической авиации, ведь именно на границу с Финляндией (на базу Оленья) бежали российские бомбардировщики после "хлопка" на аэродромах в Рязани и Энгельсе.

Как оснащена армия Финляндии

Конечно, Финлядия не планирует нападение на Россию, стране хватило бы и нового 3-метрового забора, который сейчас активно строится на границе. В НАТО уже заявили, что пока не планируют размещать свой контингент на территории Финляндии, все легко может измениться.

Самое интересное, что финнам это особенно не нужно – они имеют свою мощную и хорошо оснащенную армию, которая формируется на призывной основе.



Финская армия достаточно мощная / Инфографика The Telegraph



Численность финской армии / Инфографика The Telegraph

Для финнов главным является надежный тыл, политическая поддержка, "ядерный зонтик" и надежно прикрытое небо. Финны вместе с Данией, Швецией и Норвегией уже работают над созданием общей системы ПВО и ПРО. При этом вступление Швеции пока никак не заблокировано (как бы этого ни хотели в Кремле), это вопрос времени, точнее – ближайшей перспективы (позиции Венгрии и Турции – не жесткий бан, а приглашение к торгам) .



Каждый гражданин Финляндии мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет подлежит призыву / Фото YLE

Также Хельсинки не отказывается от размещения ядерного оружия на своей территории. Об этом пока речь не идет, но такого "табу" не существует, ведь Финляндия в принципе не налагала ограничений на размещение ядерного оружия и военных баз на своей территории во время переговоров о вступлении в Альянс.

Ранее на российском ТВ вычисляли время подлета крылатых ракет к Европе, а сейчас уже самим россиянам стоит вспомнить, на каком расстоянии от финской границы находится малая родина Путина – Санкт-Петербург, а также подумать о восстановлении мемориальной доски Маннергейма, варварски демонтированной в 2016 году на Захарьевской улице города.

По состоянию на 1939 год у Финляндии был военный союз с Великобританией, которая планировала военную операцию в поддержку союзника в войне с СССР, но тогда события разворачивались слишком быстро, а сейчас у Хельсинки в случае российской агрессии это время точно будет.

Сейчас финская армия является одной из самых современных в мире, она постоянно проводит обучение и модернизацию, последняя позволяет без осложнений передавать Украине оружие, эта помощь постоянна и ощутима. Возможно, именно Финляндия станет первой страной НАТО, которая предоставит Украине самолеты западных образцов. Украина уже направила в Хельсинки запрос по самолетам F/A-18 Hornet.



Бронетанковые силы Финляндии включают около 200 танков Leopard 2 немецкого производства / Фото The Telegraph

Финляндия посылает в Украину снаряды, ПЗРК, артиллерию, танки Leopard, САУ и многое другое, о чем до вступления в НАТО не говорили публично. Кроме того, Финляндия направляет гуманитарную помощь, помогает финансово, а также вызвалась обучать украинских военных. С апреля 2023 года – как полноправный член НАТО.