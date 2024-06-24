Буданов сказал, чем может ответить Украина на превосходство России в живой силе

На войне Россия имеет значительное преимущество в живой силе. Однако Кирилл Буданов убежден, что военные технологии, которые Украина активно развивает, способны противостоять оккупантам.

Такое мнение глава Главного управления разведки озвучил в своем новом интервью, передает 24 Канал.

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Как Украина может противостоять вражеской армии

Человеческая сила также является критической проблемой для Украины, поскольку Москва готова перемолоть свои войска, как мясо, тогда как гораздо меньшая Украина стремится сохранить своих военных,

– говорится в материале.

Буданов считает, что ответом на превосходство России в живой силе являются военные технологии, в которых Украина стала мировым лидером. Таким образом Украина заменяет людей на поле боя, когда это возможно, новыми вариантами беспилотников и радиоэлектронной борьбы.

Технологии будут иметь достаточно важное значение в этой войне, чтобы мы не вели войну до последнего гражданина,

– пояснил глава ГУР.

Война беспилотников

Технологии являются ключевыми для одного из самых активных проектов Буданова: ведение войны с Россией с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

Я выступал за это (применение беспилотников, – 24 Канал) с первых дней войны, открыто говоря, что пока война сдерживается на нашей территории, она не коснется России. Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории России, и будем идти дальше, чем больше у нас будет ресурсов для этого. И Россия начала это чувствовать,

– подытожил Буданов.

В этом же интервью Кирилл Буданов также ответил, достаточно ли ATACMS, чтобы поразить Крымский мост и как вернуть полуостров.