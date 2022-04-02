"Что-то летит": на Львовщине создали чат-бота, с помощью которого можно помочь бойцам ПВО

Чтобы ускорить уничтожение врага и минимизировать дезинформацию, Львовская ОВА совместно с IT-специалистами разработала специальный чат-бот, позволяющий сообщить о подозрительных объектах в небе.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА / ОВА Максим Козицкий. Он рассказал, что чат-бот "Что-то летит", облегчит работу бойцам противовоздушной обороны.

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Как авторизироваться

Найдите в телеграме чат-бота @rusrocketfly_bot.

Авторизируйтесь по номеру телефона (авторизация одноразовая).

Как работает чат-бот "Что-то летит"

: чат-бот реагирует только на номера украинских мобильных операторов.

Бдительные граждане, увидевшие действительно подозрительный летающий объект, должны сообщить об этом боту:

выбираете в меню чат-бота объект, который вы заметили: ракету, самолет или беспилотник; далее бот предлагает вам поделиться своей геолокацией, подтвердите согласие; бот попросит подтвердить ваше намерение, подтвердите согласие.

Специально обученные люди с огромной радостью примут в работу полученную информацию и с улыбкой будут благодарить вас за крепкий тыл,

– добавил Козицкий.

Он подчеркнул, что использовать ресурс следует только в тех случаях, когда вы действительно заметили необычную активность.