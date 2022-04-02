"Что-то летит": на Львовщине создали чат-бота, с помощью которого можно помочь бойцам ПВО
Источник:телеграм-канал Максим Козицкий
Чтобы ускорить уничтожение врага и минимизировать дезинформацию, Львовская ОВА совместно с IT-специалистами разработала специальный чат-бот, позволяющий сообщить о подозрительных объектах в небе.
Об этом сообщил глава Львовской ОГА / ОВА Максим Козицкий. Он рассказал, что чат-бот "Что-то летит", облегчит работу бойцам противовоздушной обороны.
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Как авторизироваться
- Найдите в телеграме чат-бота @rusrocketfly_bot.
- Авторизируйтесь по номеру телефона (авторизация одноразовая).
Как работает чат-бот "Что-то летит"
Бдительные граждане, увидевшие действительно подозрительный летающий объект, должны сообщить об этом боту:
- выбираете в меню чат-бота объект, который вы заметили: ракету, самолет или беспилотник;
- далее бот предлагает вам поделиться своей геолокацией, подтвердите согласие;
- бот попросит подтвердить ваше намерение, подтвердите согласие.
Специально обученные люди с огромной радостью примут в работу полученную информацию и с улыбкой будут благодарить вас за крепкий тыл,
– добавил Козицкий.
Он подчеркнул, что использовать ресурс следует только в тех случаях, когда вы действительно заметили необычную активность.