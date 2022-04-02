Про це повідомив голова Львівської ОДА / ОВА Максим Козицький. Він розповів, що чат-бот "Шось летить", полегшить роботу бійцям протиповітряної оборони.
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Як авторизуватись
- Знайдіть у телеграмі чат-бота @rusrocketfly_bot.
- Авторизуйтеся за номером телефону (авторизація одноразова).
Як працює чат-бот "Шось летить"
Пильні громадяни, які побачили справді підозрілий літаючий об‘єкт повинні повідомити про це боту:
- вибираєте в меню чат-бота об’єкт, який ви помітили: ракету, літак чи безпілотник;
- далі бот пропонує вам поділитись своєю геолокацією, підтвердьте згоду;
- бот попросить підтвердити ваш намір, підтвердьте згоду.
Спеціально навчені люди з величезною радістю візьмуть в роботу отриману інформацію і з усмішкою дякуватимуть вам за міцний тил,
– додав Козицький.
Він підкреслив, що використовувати ресурс варто лише у тих випадках, коли ви справді помітили незвичну активність.