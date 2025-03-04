Политолог Олег Лесной сказал 24 Каналу, что подходы американского лидера к решению похожи на методы Владимира Путина. В Кремле уже отреагировали на остановку военной помощи Украине.

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Как американцы могут предотвратить катастрофу в США

В Соединенных Штатах Америки пока не работает система сдержек и противовесов, и страна стремительно движется в ложном направлении.

Система просто разваливается. Куда – это риторический вопрос. Пока что я не вижу оснований надеяться, что ситуация в Америке изменится так, чтобы остановить Трампа. Они оказались слабыми,

– отметил политолог.

Ближайшей надеждой на изменения могут стать выборы в Конгресс, но они еще далеки. Если американцев устраивает то, что происходит в их стране и за ее пределами, это не будет лучшим вариантом для Украины.

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Ситуация в Америке напоминает ту, что была в России, когда многие надеялись на изменения, которые так и не наступили. Олег Лесной подчеркнул, что сравнивать эти два государства некорректно, но подходы их лидеров к решению проблем похожи.

Это не потому, что Трамп пророссийский, а Путин проамериканский, они просто так видят мир,

– добавил он.

Практика показала, что Украине помогают только тогда, когда это выгодно. Речь идет не о дружбе или ценности, а об общем направлении. Возможно, Европа в конце концов решится на такой шаг.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп не просто воспринимает заявления России как истину – он ведет переговоры с россиянами, где есть взаимные уступки и действует принцип "доверяй, но проверяй". Мол, это и есть дипломатия.