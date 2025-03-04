Політолог Олег Лісний сказав 24 Каналу, що підходи американського лідера до розв'язання схожі на методи Владіміра Путіна. У Кремлі вже відреагували на зупинення військової допомоги Україні.

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Як американці можуть запобігти катастрофі у США

У Сполучених Штатах Америки наразі не працює система стримувань і противаг, і країна стрімко рухається в хибному напрямку.

Система просто розвалюється. Куди – це риторичне питання. Поки що я не бачу підстав сподіватися, що ситуація в Америці зміниться так, щоб зупинити Трампа. Вони виявилися слабкими,

– зазначив політолог.

Найближчою надією на зміни можуть стати вибори до Конгресу, але вони ще далекі. Якщо американців влаштовує те, що відбувається в їхній країні і за її межами, це не буде найкращим варіантом для України.

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Ситуація в Америці нагадує ту, що була в Росії, коли багато хто сподівався на зміни, які так і не настали. Олег Лісний підкреслив, що порівнювати ці дві держави некоректно, але підходи їхніх лідерів до розв'язання проблем схожі.

Це не тому, що Трамп проросійський, а Путін проамериканський, вони просто так бачать світ,

– додав він.

Практика показала, що Україні допомагають лише тоді, коли це вигідно. Ідеться не про дружбу чи цінності, а про спільний напрямок. Можливо, Європа зрештою наважиться на такий крок.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп не просто сприймає заяви Росії як істину – він веде переговори з росіянами, де є взаємні поступки і діє принцип "довіряй, але перевіряй". Мовляв, це і є дипломатія.