Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Вэнса Fox News. Также Вэнс говорил, что Зеленский должен присоединиться к обсуждению деталей, по которым США уже общаются с россиянами.

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Как Трамп ведет переговоры с россиянами

Вэнс традиционно продолжил хвалить Трампа и защищать его.

Вы должны признать, что президент Трамп не просто воспринимает все, что ему говорят россияне, за истину. Он ведет с ними переговоры. Есть взаимные уступки, действует принцип "доверяй, но проверяй". Это и есть дипломатия,

– сказал он.

И повторил: США и Россия работают с союзниками над деталями по мирному процессу. Поэтому ждут Украину. Но относительно Трампа Вэнс сказал, что тот "в каком-то смысле на стороне Путина".

А вот по поводу скандала в Овальном кабинете высказался так: "Россиянам придется от чего-то отказаться. Украинцам придется от чего-то отказаться. Нельзя прийти и сказать: "Дайте гарантии безопасности. Мы даже не обсудим, от чего готовы отказаться".

Интересно, что все участники ссоры с американской стороны чувствуют себя достаточно комфортно. Кроме Брайана Гленна, который упрекнул Зеленского насчет костюма. Возле его дома дежурит полиция, ведь любимому репортеру Трампа угрожают.