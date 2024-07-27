Это может помочь отогнать россиян за Урал: военная сводка от Свитана

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео изложил свое видение "мирного плана" Дональда Трампа по Украине. Интересным пунктом является создание программы ленд-лиза на 500 миллиардов долларов.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала подчеркнул, что возможный ленд-лиз на такую сумму решит большинство проблем Украины.

Кстати Маркарова ответила, когда Украина применит первые F-16

Как ВСУ может помочь возможный ленд-лиз от США

Полковник запаса отметил, что ленд-лиз предусматривает передачу именно вооружения, то есть того оружия, которое уже лежит на складах и будет восстанавливаться.

Только ленд-лиз на полтриллиона долларов отгонит Россию за Урал,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что ленд-лиз на полтриллиона долларов решит 99% проблем, которые у нас есть. Еще одним серьезным посылом является демилитаризация Крыма, которая предлагается Помпео.

Атака дронов на аэродром "Дягилево" в России

Свитан отметил, что на аэродроме "Дягилево" в Рязанской области, который был атакован ночью 27 июля, расположена часть российской авиации, в том числе и дальней.

Довольно серьезный аэродром,

– отметил полковник запаса.

По его словам, с этого аэродрома российская авиация работает по Украине. Поэтому он является одной из приоритетных целей.

Он добавил, что есть механизм, как добраться туда без разрешения наших западных партнеров на использование их средств поражения. То есть у нас есть достаточное количество беспилотников.