Несмотря на существенное преимущество противника в количестве, Украина сможет победить в войне. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник, объяснив, что нужно нашей стране для победы над врагом.

Обратите внимание Продолжается третья стадия войны, – военный эксперт объяснил, почему сейчас Украине не время "выдыхать"

"Украине нужно 2 вещи, чтобы переломить войну и ускорить победу. Высоко мастерская мотивация – мотивацию имеем, мастерство наше растет. И как можно больше качественного оружия. В истории есть такие случаи, ничего нового. Если хочешь знать, как будет, изучай, как было ", – сказал военный эксперт.

Какое оружие сможет переломить ход войны в пользу Украины: смотрите видео

При каких условиях Украина победит Россию

Во время Шестидневной войны в Израиле в 1967 году полтора десятка стран арабской коалиции преобладали израильтян во всем. Израильтян было сто тысяч, а противника – полмиллиона. Израиль тогда имел около 300 самолетов и 500 танков, а в стране арабской коалиции – более 900 самолетов и 2800 танков.

Однако тогда израильтянам удалось сделать, казалось, невероятное – наголову разгромить врага. Сделать это Израиль смог благодаря высококачественной организации и высококачественному оружию.

Наполеон в битве под Аустерлицем в 1834 году также разгромил колоссальные войска союзников. Александр I убегал и не мог понять, как такое могло произойти. Есть два полководца, которые не проиграли ни одной битвы – Александр Македонский и наш украинец Иван Сирко. Два абсолютных чемпиона в мировой истории.

Это (победить Россию – 24 Канал) возможно. Я не отношусь к тем аналитикам, которые считают, что союзники ничего не дали. С точностью до наоборот. Дали столько, сколько нам бы и не снилось. Но сейчас остро стоит вопрос, чтобы переломить ход войны,

– отметил Черник.

Надеемся, что переломить ход войны Украина сможет авиацию, в частности F-16. К тому же важно, какое оружие пойдет к истребителям. Нашим военным крайне необходимы дальнобойные ракеты с тяжелой боевой частью.

"Баллистические, а именно ATACMS. Storm Shadow, SCALP, Taurus это очень хорошо, но они не переломят ход войны. Переломит баллистика и авиация", – заметил военный эксперт.

Достижения Сил обороны на фронте: последние новости