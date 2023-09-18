Несмотря на существенное преимущество противника в количестве, Украина сможет победить в войне. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник, объяснив, что нужно нашей стране для победы над врагом.
Обратите внимание Продолжается третья стадия войны, – военный эксперт объяснил, почему сейчас Украине не время "выдыхать"
"Украине нужно 2 вещи, чтобы переломить войну и ускорить победу. Высоко мастерская мотивация – мотивацию имеем, мастерство наше растет. И как можно больше качественного оружия. В истории есть такие случаи, ничего нового. Если хочешь знать, как будет, изучай, как было ", – сказал военный эксперт.
Какое оружие сможет переломить ход войны в пользу Украины: смотрите видео
При каких условиях Украина победит Россию
Во время Шестидневной войны в Израиле в 1967 году полтора десятка стран арабской коалиции преобладали израильтян во всем. Израильтян было сто тысяч, а противника – полмиллиона. Израиль тогда имел около 300 самолетов и 500 танков, а в стране арабской коалиции – более 900 самолетов и 2800 танков.
Однако тогда израильтянам удалось сделать, казалось, невероятное – наголову разгромить врага. Сделать это Израиль смог благодаря высококачественной организации и высококачественному оружию.
Наполеон в битве под Аустерлицем в 1834 году также разгромил колоссальные войска союзников. Александр I убегал и не мог понять, как такое могло произойти. Есть два полководца, которые не проиграли ни одной битвы – Александр Македонский и наш украинец Иван Сирко. Два абсолютных чемпиона в мировой истории.
Это (победить Россию – 24 Канал) возможно. Я не отношусь к тем аналитикам, которые считают, что союзники ничего не дали. С точностью до наоборот. Дали столько, сколько нам бы и не снилось. Но сейчас остро стоит вопрос, чтобы переломить ход войны,
– отметил Черник.
Надеемся, что переломить ход войны Украина сможет авиацию, в частности F-16. К тому же важно, какое оружие пойдет к истребителям. Нашим военным крайне необходимы дальнобойные ракеты с тяжелой боевой частью.
"Баллистические, а именно ATACMS. Storm Shadow, SCALP, Taurus это очень хорошо, но они не переломят ход войны. Переломит баллистика и авиация", – заметил военный эксперт.
Достижения Сил обороны на фронте: последние новости
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ сообщил, что в результате успешных действий украинских бойцов была пробитая линия обороны врага под Бахмутом. Разбитые и полностью утратившие боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага, а именно 72-я, 83-я и 31-я бригада России.
- 15 сентября в ходе штурмовых действий Силы обороны освободили Андреевку в Донецкой области. Впоследствии 17 сентября была деоккупированная Клещеевка.
- Вооруженные силы Украины также имеют успех в Запорожском и Бахмутском направлениях. Однако враг держит оборону и продолжает обстрелы.