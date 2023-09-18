Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. По его мнению, в стратегическом итоге ВСУ сильнее.

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Россия не выдержит давления

Петр Черник привел пример Второй мировой войны. Сначала состоялся быстрый "блицкриг" – итальянцы воевали против греков до месяца. Впоследствии в течение трех месяцев, тогда французы проиграли нацистам.

А все, что больше трех месяцев – это затяжной "блицкриг", а все, что дальше – третья стадия перемалывания ресурсов. У кого этих ресурсов будет больше, тот войну и выиграет. Единственный в истории США шестизвездный генерал Джон Першинг сказал: "Битвы выиграют солдаты, а войну – логистика". В стратегическом итоге мы сильнее, за нами колоссальное евроатлантическое пространство. Не выдержит ли Россия этого давления,

– уверен он.

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"Путин дерется за жизнь"

Военный эксперт подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов положить еще множество жизней россиян ради своей цели. Однако сколько Россия еще сможет воевать – пока неизвестно.

Путин дерется за жизнь. Если Путин дерется за жизнь, сколько нужно россиян в Украине убить? Надо еще полмиллиона, миллион, три, пять. Убьет, это классическая сталинская методичка. Сталину принадлежат слова: "Россияне не могут проиграть на поле боя. Сколько надо солдатских жизней затратить, сколько затратим",

– отметил Черник.

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