Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. По его мнению, в стратегическом итоге ВСУ сильнее.
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Россия не выдержит давления
Петр Черник привел пример Второй мировой войны. Сначала состоялся быстрый "блицкриг" – итальянцы воевали против греков до месяца. Впоследствии в течение трех месяцев, тогда французы проиграли нацистам.
А все, что больше трех месяцев – это затяжной "блицкриг", а все, что дальше – третья стадия перемалывания ресурсов. У кого этих ресурсов будет больше, тот войну и выиграет. Единственный в истории США шестизвездный генерал Джон Першинг сказал: "Битвы выиграют солдаты, а войну – логистика". В стратегическом итоге мы сильнее, за нами колоссальное евроатлантическое пространство. Не выдержит ли Россия этого давления,
– уверен он.
Черник о третьей стадии войны: смотрите видео
"Путин дерется за жизнь"
Военный эксперт подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов положить еще множество жизней россиян ради своей цели. Однако сколько Россия еще сможет воевать – пока неизвестно.
Путин дерется за жизнь. Если Путин дерется за жизнь, сколько нужно россиян в Украине убить? Надо еще полмиллиона, миллион, три, пять. Убьет, это классическая сталинская методичка. Сталину принадлежат слова: "Россияне не могут проиграть на поле боя. Сколько надо солдатских жизней затратить, сколько затратим",
– отметил Черник.
Война России против Украины: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что линия фронта составляет более 1 100 километров и война ведется, прежде всего, с помощью артиллерийских установок. Каждый день Украина и Россия используют более 40 тысяч артиллерийских снарядов. В то же время на победу Вооруженных Сил Украины работают танки, мины и все, что сдерживает продвижение врага.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов признает, что Украина рискует также потерять собственные ресурсы на войне. По его словам, продолжающаяся война опасна для Украины, поскольку она истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных спонсоров.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины преуспевают на Запорожском и Бахмутском направлениях. Российские захватчики пытаются наступать на нескольких направлениях, но у них ничего не выходит.