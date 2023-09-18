Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. На його думку, у стратегічному підсумку ЗСУ сильніші.
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Росія не витримає тиску
Петро Черник навів приклад Другої світової війни. Спочатку відбувся швидкий "бліцкриг" – італійці воювали проти греків до місяця. Згодом протягом трьох місяців, тоді французи програли нацистам.
А все, що понад три місяці – це затяжний "бліцкриг", а все, що далі – третя стадія перемелювання ресурсів. У кого цих ресурсів буде більше, той війну і виграє. Єдиний в історії США шестизірковий генерал Джон Першинг сказав: "Битви виграють солдати, а війну – логістика". У стратегічному підсумку ми сильніші, за нами колосальний євроатлантичний простір. Не витримає Росія цього тиску,
– впевнений він.
Черник про третю стадію війни: дивіться відео
"Путін б'ється за життя"
Військовий експерт підкреслив, що кремлівський диктатор Владімір Путін готовий покласти ще безліч життів росіян задля своєї мети. Однак скільки Росія ще зможе воювати – наразі невідомо.
Путін б'ється за життя. Якщо Путін б'ється за життя, скільки треба росіян в Україні вбити? Треба ще пів мільйона, мільйон, три, п'ять. Уб'є, це класична сталінська методичка. Сталіну належать слова: "Росіяни не можуть програти на полі бою. Скільки треба солдатських життів затратити, скільки затратимо",
– зазначив Черник.
Війна Росії проти України: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що лінія фронту становить понад 1 100 кілометрів та війна ведеться насамперед за допомогою артилерійських установок. Щодня Україна та Росія використовують понад 40 тисяч артилерійських снарядів. Водночас на перемогу Збройних Сил України працюють танки, міни та усе, що стримує просування ворога.
- Глава ГУР МО Кирило Буданов визнає, що Україна ризикує також втратити власні ресурси на війні. За його словами, тривала війна небезпечна для України, оскільки вона виснажує не лише її внутрішні ресурси, а й ресурси західних спонсорів.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України мають успіх на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Російські загарбники намагаються наступати на кількох напрямках, але у них нічого не виходить.