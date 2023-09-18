Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. На його думку, у стратегічному підсумку ЗСУ сильніші.

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Росія не витримає тиску

Петро Черник навів приклад Другої світової війни. Спочатку відбувся швидкий "бліцкриг" – італійці воювали проти греків до місяця. Згодом протягом трьох місяців, тоді французи програли нацистам.

А все, що понад три місяці – це затяжний "бліцкриг", а все, що далі – третя стадія перемелювання ресурсів. У кого цих ресурсів буде більше, той війну і виграє. Єдиний в історії США шестизірковий генерал Джон Першинг сказав: "Битви виграють солдати, а війну – логістика". У стратегічному підсумку ми сильніші, за нами колосальний євроатлантичний простір. Не витримає Росія цього тиску,

– впевнений він.

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"Путін б'ється за життя"

Військовий експерт підкреслив, що кремлівський диктатор Владімір Путін готовий покласти ще безліч життів росіян задля своєї мети. Однак скільки Росія ще зможе воювати – наразі невідомо.

Путін б'ється за життя. Якщо Путін б'ється за життя, скільки треба росіян в Україні вбити? Треба ще пів мільйона, мільйон, три, п'ять. Уб'є, це класична сталінська методичка. Сталіну належать слова: "Росіяни не можуть програти на полі бою. Скільки треба солдатських життів затратити, скільки затратимо",

– зазначив Черник.

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