В понедельник, 17 сентября, вышло свежее интервью главы нашего государства одному из самых авторитетных западных изданий. В нем он, в частности, констатировал, что эта российско-украинская война может перерасти в третью мировую, если не останавливать российскую технику, в частности, с помощью артиллерии.

Смотрите также Освобождение и стабилизация фронта: как через неделю изменилась карта боевых действий

Зеленский о масштабах войны

Как отметил Зеленский, каждый день Украина и Россия используют более 40 тысяч артиллерийских снарядов. В то же время, на победу Вооруженных Сил работают танки, мины и все, что сдерживает продвижение врага.

Война ведется на 700-мильном фронте (более 1 100 километров – 24 канал). Красная зона – это 20% территории Украины, которые все еще оккупированы Россией. Там же танки, предоставленные Западом, должны были пробить русские войска пополам. Но окопы, минные поля и артиллерия остановили продвижение бронетехники. Теперь это артиллерийская дуэль, в которой каждая из сторон выпускает около 40 000 снарядов в день. Украинская пехота наступает на кровавые аршины. Это "первая мировая война" с беспилотниками.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что мир должен решать: будет третья мировая война или Кремль нужно останавливать, – потому что изменить российского президента Владимира Путина, очевидно, не представляется возможным.

Также нет надежды, по мнению Зеленского, на российское общество, как раз приведшее к власти вождя, которого можно смело назвать "вторым Гитлером" по своей жестокости.

Они сделали это. Мы не можем возвратиться в прошлое. Но мы можем остановить это здесь. Украина остановила наступление России, но ужасной ценой. Разрушены города, миллионы беженцев, бесчисленные тысячи погибших, и все это ради благотворительности государства Путина.

Смотрите также Убийство граждан Польши и обстрел самолета Британии: сколько раз Россия атаковала страны НАТО

Ситуация на фронте

Нет сомнений в том, что Украина таки победит и удастся переломить Россию. Благодаря Вооруженным Силам это становится все более возможным с каждым днем. Наши войска продолжают контрнаступление:

на Бахмутском направлении Донецкой области.

на Мелитопольском направлении на Запорожье.

ВСУ имели успех на Востоке – там удалось сломать логистику врага. В то же время на Юге также идет наступательная операция с помощью контрбатарейной борьбы. Происходит закрепление на занятых позициях.