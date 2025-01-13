Экономическая катастрофа в России может повлиять на ход войны, однако есть важный нюанс

Война России против Украины может закончиться как условно завтра, так и через годы, или стать частью глобального конфликта. Впрочем, периодически вырисовывающаяся конфигурация меняется настолько быстро и может сложиться настолько внезапно и неожиданно, что мы даже не поймем, как это произошло.

Такое мнение 24 Канала высказал специалист по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов, заметив, что мы можем понимать приблизительные параметры вариантов, но не можем предсказать ни сроки, ни конфигурации, ни обстоятельства, которые на них повлияют.

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"Проблема в том, что часть украинцев жила в тени Второй мировой войны"

Как отметил специалист по стратегическим коммуникациям, предсказать реальный сценарий завершения войны сложно, ведь, во-первых, на поле боя в Украине все меняется, во-вторых, постоянно меняется внешний контекст. Мир в целом сейчас очень турбулентный и война в Украине это значительная часть этого процесса.

Теоретически, возможно, что Дональд Трамп сможет найти слова и аргументы, которые убедят Владимира Путина завершить войну. Однако вопрос в том, что это за аргументы, ведь вариантов очень много,

– сказал Богданов.

К примеру, потенциальная экономическая катастрофа в России может изменить конфигурацию и повлиять на ход войны, однако есть один важный нюанс. Значительная часть украинского общества, по словам публициста, жила в тени Второй мировой войны, которая закончилась более-менее понятной конфигурацией, и соответственно считает, что все войны должны заканчиваться примерно так же.

Однако эти события уже прошли и мы можем увидеть их во всей логике развития, а нынешняя война в Украине является частью глобальных процессов и, возможно, частью прелюдии к еще более масштабным конфликтам,

– добавил специалист по стратегическим коммуникациям.

Ни Россия, ни Украина не являются мировыми экономическими, или военно-политическими лидерами. Россия и Украина – это не Китай и США. Украина в мировой экономике занимает примерно 0,5%, а Россия – 3 – 4%. То есть абсолютно несопоставимый уровень относительно ключевых игроков.

К слову, профессор Львовского католического университета, историк Ярослав Грицак сказал, что каждый из сценариев окончания войны России против Украины, который сейчас проговаривается, правдоподобно не произойдет, ведь война – это сценарий неопределенности. По его прогнозу, война закончится "как-то так, как мы не будем даже знать".