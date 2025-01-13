Таку думку 24 Каналу висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов, зауваживши, що ми можемо розуміти приблизні параметри варіантів, але не можемо передбачити ані строки, ані конфігурації, ані обставини, які на них вплинуть.

Цікаво Інших способів просто не існує: як змусити Путіна відмовитись від амбіцій знищити Україну

"Проблема у тому, що частина українців жила у тіні Другої світової війни"

Як зазначив спеціаліст зі стратегічних комунікацій, передбачити реальний сценарій завершення війни складно, адже, по-перше, на полі бою в Україні все змінюється, по-друге, постійно змінюється зовнішній контекст. Світ загалом зараз дуже турбулентний і війна в Україні це значна частина цього процесу.

Теоретично, можливо, що Дональд Трамп зможе знайти слова й аргументи, які переконають Владіміра Путіна завершити війну. Однак питання у тому, що це за аргументи, адже варіантів дуже багато,

– мовив Богданов.

До прикладу, потенційна економічна катастрофа у Росії може змінити конфігурацію й вплинути на хід війни, однак є один важливий нюанс. Значна частина українського суспільства, зі слів публіциста, жила у тіні Другої світової війни, яка закінчилася більш-менш зрозумілою конфігурацією, й відповідно вважає, що всі війни мають закінчуватися приблизно так само.

Однак ці події вже минули й ми можемо побачити їх у всій логіці розвитку, а нинішня війна в Україні є частиною глобальних процесів й, можливо, частиною прелюдії до ще масштабніших конфліктів,

– додав спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Ні Росія, ні Україна не є світовими економічними, чи військово-політичними лідерами. Росія й Україні – це не Китай та США. Україна у світовій економіці займає приблизно 0,5%, а Росія – 3 – 4%. Тобто абсолютно непорівнянний рівень щодо ключових гравців.

До слова, професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак сказав, що кожен зі сценаріїв закінчення війни Росії проти України, який зараз проговорюється, правдоподібно не станеться, адже війна – це сценарій невизначеності. За його прогнозом, війна закінчиться "якось так, як ми не будемо навіть знати".