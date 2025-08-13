Такое мнение 24 Каналу высказал историк, политолог, профессор Национального университета обороны США Питер Ельцов, отметив, что развал России действительно может произойти, но это не зависит даже от действий этнических русских. Стоит просто вспомнить историю присоединения к стране-агрессору земель, на которых живут национальные меньшинства.

Что может спровоцировать развал России?

Историк отметил, что вопрос, кто такой российский диктатор является очень большим. После распада Советского Союза мир надеялся на то, что его бывшие республики станут независимыми демократическими странами, особенно Россия.

"Для меня большой вопрос – что было бы, если бы Ельцин назначил Немцова своим преемником? Стал бы он еще одним Путиным? Это вопрос страны, географии или отдельного человека? Я категорически не согласен с некоторыми российскими оппозиционерами, которые считают, что все дело в Путине, а не в людях", – отметил он.

Российский диктатор пользуется бешеной поддержкой от своего народа. Поэтому Ельцов предположил, что после смерти Путина может стать лишь хуже. Однако маловероятно, что государство Путина просуществует еще 300 лет, как говорил российский политик Владислав Сурков, который разделил историю России на эпохи.

Я верю не в русских людей, но верю в национальности в России. Это чеченцы, лезгины и татары, которые до сих пор каждый год оплакивают завоевание Казани, которое состоялось 500 лет назад. Большинство татар даже не разговаривают на своем языке. В 1990-е они хотели отделиться. Поэтому я верю в региональный сепаратизм, даже от этнических русских, живущих в Сибири или на Алтае, который развалит эту авторитарную страну,

– подчеркнул историк.

В то же время он добавил, что в короткой перспективе ситуация может ухудшиться. Ведь в окружении Путина есть люди, которые имеют еще более радикальные взгляды, чем сам российский диктатор. Особенно это касается вопроса Украины.

Кстати, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь высказал мнение о том, что на сохранение империи, то есть России, настроены так называемые "хорошие русские", то есть антипутинские политики и активисты. В то же время к распаду страны-агрессора должны быть готовы национально-освободительные движения во всех регионах России.