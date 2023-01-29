Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. Но уже можно говорить о том, что военный минипереворот в России завершился частичным успехом.
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Мелитополь – стратегический город, но не триггер
Яковенко отметил, что деоккупация Мелитополя важна, потому что это стратегический город, но он не станет триггером перемен и переворотов в России. Раньше говорили о том, что таким может быть Херсон, но не стал, спокойно проглотили. А вот деоккупация Крыма действительно может стать толчком к краху путинского режима в России.
Военного переворота я не могу себе представить, потому что надо понимать, что это и кто стоит у него во главе. Представить, что Шойгу или Герасимов совершают военный переворот, мне трудно. Скорее, это будет перевод империалистической войны в мафиозную,
– заметил российский оппозиционный политик.
"Два больших друга Украины"
Он продолжил, что в России сейчас есть "два больших друга Украины" – это коррупция и приватизация армии. Это подрывает боеспособность, потому что, например, "вагнеровцами" командует Пригожин, кадыровцами - Кадыров, также в регионах создаются эдакие терробороны, которые будут подчиняться губернаторам, а еще 2 десятка новых ЧВК.
"Это снижает боеспособность армии России. И мы это видели, когда противоречия между подчиняющимися Герасимову и теми, кто подчиняется Пригожину, проявились, в частности, и во время штурмов Соледара, Бахмута, когда не было согласованности, и "вагнеровцев" отверто подставляли те люди, которые подчинялись Герасимову», – подчеркнул Яковенко.
По его словам, победы ВСУ, а соответственно поражения россиян могут разрушить фронт, и тогда люди, как в Первую мировую войну, вернутся в Россию, чтобы там устроить мафиозные войны, делить собственность и территории. Это приближает крах путинского режима, приближает конец России.
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О Путине уже негативно высказываются
Как отметил Яковенко, о Путине уже негативно высказываются некоторые персонажи. В частности, Гиркин. Да, это не те люди, которые решают что-то, но очевидно, что табу такого уже не существует. Деокупация украинских территорий, в частности Крыма, усугубит эту волну антипутинского движения, спровоцирует те же мафиозные войны в России.
Народ выступит потом. После того, как силовые структуры начнут заниматься войной друг с другом, тогда и только тогда люди могут начать выходить на улицы, потому что они будут понимать, что силовики заняты войной друг с другом. Только тогда, потому что сейчас несколько миллионов силовиков готовы уничтожить хоть 10 миллионов вышедших на улицу
– подчеркнул российский оппозиционный политик.
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