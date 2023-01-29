Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко. Та вже можна говорити про те, що військовий мініпереворот у Росії завершився частковим успіхом.

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Мелітополь – стратегічне місто, але не тригер

Яковенко зазначив, що деокупація Мелітополя важливе, бо це стратегічне місто, але воно не стане тригером змін і переворотів у Росії. Раніше говорили про те, що таким може бути Херсон, але не став, спокійно проковтнули. А ось деокупація Криму дійсно може стати поштовхом до краху путінського режиму в Росії.

Військового перевороту я не можу собі уявити, бо треба розуміти, що це і хто стоїть на його чолі. Уявити, що Шойгу або Герасимов роблять військовий переворот, мені важко. Радше, це буде переведення імперіалістичної війни в мафіозну,

– зауважив російський опозиційний політик.

"Два великих друга України"

Він продовжив, що в Росії нині є "два великих друга України" – це корупція і приватизація армії. Це підриває боєздатність, бо, наприклад, "вагнерівцями" командує Пригожин, кадирівцями – Кадиров, також у регіон створюються такі собі тероборони, які будуть підпорядковуватись губернаторам, а ще 2 десятки нових ПВК.

"Це знижує боєздатність армії Росії. І ми це бачили, коли протиріччя між тими, хто підпорядковується Герасимову, й тими, хто підпорядковується Пригожину, проявились, зокрема, й під час штурмів Соледару, Бахмуту, коли не було узгодженості, й "вагнерівців" відверто підставляли ті люди, які підпорядковувались Герасимову", – наголосив Яковенко.

За його словами, перемоги ЗСУ, а відповідно поразки росіян, можуть зруйнувати фронт, і тоді люди, як у Першу світову війну, повернуться в Росію, аби там улаштувати мафіозні війни, ділити власність і території. Це наближатиме крах путінського режиму, наближатиме кінець Росії.

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Про Путіна вже негативно висловлюються

Як зазначив Яковенко, про Путіна вже негативно висловлюються деякі персонажі. Зокрема, Гіркін. Так, це не ті люди, які щось вирішують, але очевидно, що табу такого вже не існує. Деокупація українських територій, зокрема Криму, посилить цю хвилю антипутінського руху, спровокує ті ж мафіозні війни в Росії.

Народ виступить потім. Після того, як силові структури почнуть займатись війною один з одним, тоді й лише тоді, люди можуть почати виходити на вулиці, бо вони будуть розуміти, що силовики зайняті війною один з одним. Лише тоді, бо зараз декілька мільйонів силовиків готові знищити хоч 10 мільйонів, що вийшли на вулицю,

– підкреслив російський опозиційний політик.

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