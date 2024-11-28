Не границы 1991-го: что является настоящей победой Украины

Когда у меня спрашивают, что для меня является победой Украины в войне с Россией, то я отвечаю, что мы должны ориентироваться не на границы 1991 года.

Освобождение территорий – это бонус к победе

Если вы готовы воспринимать как победный только "сценарий-максимум", тогда любой другой вы будете воспринимать как поражение. Далее читайте в колонке для сайта 24 Канала.

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Если для вас победа – это обязательно развал России, то тогда даже выход на границы 1991 года вы будете воспринимать как "предательство". Если для вас победа – это только выход на границы 1991 года, то тогда, например, остановка врага и выбивание его с территории Запорожской и Херсонской областей для вас – это проигрыш.

Поэтому иногда завышенные ожидания способны приводить к коллективной фрустрации в обществе.

Стоит вспомнить о том, как выглядит реальное соотношение сил и экономической мощи наших государств, и понять один факт. Мы сопротивляемся стране, которая по прогнозам всего мира должна была победить нас в первые две недели войны. Более того – мы даже на третьем году войны не даем стране-агрессору выйти на границы Донецкой области. Это огромная победа сама по себе.

Так что должны сохранять трезвость. Настоящая победа – это сохранение Украины, которая будет одновременной и независимой, и будет иметь суверенитет.

Потому что можно быть как Беларусь – то есть иметь государственность, но не иметь суверенитета и не решать собственноручно свою судьбу.

Если в итоге нашей войны мы сможем сохранить Украину – это и будет победа. А любые освобожденные территории – это безусловно важный, но лишь бонус к главной цели.

Полную версию интервью с Павлом Казариным – читайте по ссылке.