Плохие и хорошие новости о том, что нас ждет в будущем

Поговорим о нашем будущем. У меня есть плохие и хорошие новости.

Угроза новых конфликтов растет

Из плохих новостей – поддержка Запада, к сожалению, будет падать. Чем дальше, тем больше должны рассчитывать на себя.

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В следующем году в более чем 40 странах пройдут выборы. Мы не на первом приоритете. В США у Дональда Трампа есть шансы, а свою позицию он уже показал. Она не проукраинская.

Мир готовится к великой войне 2027 года и уже испытывает дефицит вооружений и боеприпасов для этого. В текущей войне ни Украина, ни Россия не самостоятельны, а пешки в большой шахматной игре. Начало войны в Израиле показало, что ресурсы ограничены, а боеприпасы, предназначенные для Украины, были отправлены в Израиль.

Сейчас растет вероятность новых конфликтов: Израиль – Иран; Турция – Греция; Армения – Азербайджан; Индия – Пакистан. Каждый из них снижает поддержку Украины. Растет усталость от войны не только в мире, но и у нас.

Наша экономика показывает незначительные признаки роста, но они слишком малы, чтобы наверстать потерянное, чтобы быть самодостаточными и самим финансировать войну. Мы все больше зависим от западной помощи и Международного валютного фонда, а наш госдолг все ближе к годовому объему создаваемого ВВП.

В следующем году с вероятностью близкой к 90% нас заставят заморозить конфликт. А у нас до сих пор нет своего амбициозного плана будущего, или даже менее амбициозного плана "Б" на такой случай.

Хорошие новости

Теперь к хорошим новостям. Главная – мы нужны Америке. Цитата американского президента Джо Байдена: "Успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США". Нас впервые противопоставили вместе с Израилем – "оси зла": России, Ирану, Китаю и Северной Корее. И это очень хорошая новость.

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Мы сегодня являемся частью национальных интересов США. Такой же интерес как Южная Корея в Азии, а Израиль на Ближнем Востоке, ведь это страны-союзники США за пределами НАТО.

Вторая хорошая новость. При наличии своего амбициозного плана нас может ожидать судьба Южной Кореи – успешной преуспевающей сильной страны. Но этот план возможен как часть крупной американской игры (пусть даже шахматной). И, напомню, в шахматах пешка может стать Ферзем, но для этого нужно поработать.

К хорошим новостям добавлю сплоченность и единство украинской нации, которого никогда не было в нашей истории. Несмотря на потенциальную "заморозку" конфликта, это также даст Украине время для перезагрузки экономики и оборонного комплекса.

"Остановка" войны откроет двери для сотен миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры и восстановления экономики. Опыт последствий других военных конфликтов показывает, что у Украины есть шанс списать не менее 50% государственного долга и реструктуризировать то, что осталось, на выгодных условиях.

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Разрушенная экономика даст отличные условия для снижения налоговой и административной нагрузки и создаст дополнительные стимулы для инвестиций в страну. Ключевыми драйверами роста экономики будут:

экосистема ОПК и создаваемые там инновации мирового уровня;

строительство;

инфраструктурные проекты;

создание новых машиностроительных производств;

энергетические проекты;

свободные экономические зоны в депрессивных регионах;

IT, в том числе продуктовое.

Война показала нам всем, насколько важно думать о будущем и о том, как правильно формировать политические элиты. Это станет расцветом настоящего проукраинского парламентаризма. В завершение напомню, что любой кризис – это не только потери и боль, это еще и возможности. И они будто открываются перед Украиной!