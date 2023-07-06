Также при обыске в резиденции Пригожина были найдены очень неожиданные вещи: пачки денег, слитки золота, а также фото владельца ЧВК "Вагнера", на которых он с помощью париков и грима перевоплощался в разных персонажей. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Репрессии – народу, золото – Пригожину

На фото, попавших в сеть, дом Пригожина выглядит как дворец, хозяин которого имеет плохой вкус – вокруг позолота, атрибуты "богатства". В частности, в его доме была комната-часовня с иконами, палата с медицинским оборудованием, а также гримерная – с разными париками, пиджаком, на котором полно каких-то орденов, и флагом ЧВК "Вагнера".

Пригожин в разных образах / Фото с Twitter

Но наиболее интересны фото с Пригожиным в разных образах, в которых трудно его узнать.

Пригожин – извращенец 80-го уровня. Кого он косплеил? Пытался придать себе мужественности или собирался бежать в таких образах? И это его характеризует,

– подчеркнул политтехнолог.

Борис Тизегаузен прокомментировал "находки" в доме Пригожина: смотрите видео

Однако после всего, что совершил Пригожин, он до сих пор остается на свободе и вольно перемещается между Россией и Беларусью (после "переговоров" Пригожина с Александром Лукашенко по мирному разрешению мятежа, главарь вагнеровцев должен был находиться в Беларуси – 24 Канал).

И это говорит о том, что закон далеко не один для всех в России. Пусть попытается кто-нибудь из рядовых россиян сбить нескольких российских пилотов. Или хотя бы выйти на Красную площадь с плакатом с надписью "Нет". Сколько он там простоит, пока полиция его не арестует?

– заметил Борис Тизенгаузен.

Так в России и происходит: закон, репрессии – для россиян, а золотые слитки – для Пригожина. Главное не перепутать.

Роскошный дом Пригожина и его "интересности" / Фото с Twitter

Что нашли в доме Пригожина