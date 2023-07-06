Також при обшуку в резиденції Пригожина було знайдено дуже несподівані речі: пачки грошей, злитки золота, а також фото власника ПВК "Вагнера", на яких він за допомогою перук та гриму перевтілювався в різних персонажів. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Репресії – народу, золото – Пригожину

На фото, що потрапили в мережу, будинок Пригожина виглядає як палац, хазяїн якого має дурний смак – навкруги позолота, атрибути "багатства". Зокрема в його будинку була кімната-капличка з іконами, палата з медичним обладнанням, а також гримерна – з різними перуками, піджаком, на якому повно якихось орденів, та прапором ПВК "Вагнера".

Пригожин в різних образах / Фото з Twitter

Але найцікавішими є фото з Пригожиним в різних образах, в яких важко його впізнати.

Пригожин – збоченець 80-го рівня. Кого він косплеїв? Намагався додати собі мужності чи збирався втікати в таких образах? І це його характеризує,

– наголосив політтехнолог.

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Проте після усього, що вчинив Пригожин, він й досі залишається на свободі та вільно переміщається між Росією та Білоруссю (після "переговорів" Пригожина з Алєксандром Лукашенком щодо мирного вирішення заколоту, ватажок вагнерівців мав перебувати в Білорусі – 24 Канал).

І це говорить про те, що закон далеко не один для всіх в Росії. Нехай спробує хтось з пересічних росіян збити декількох російських пілотів. Та хоча б вийти на Червону площу з плакатом з написом "Ні". Скільки він там простоїть, поки поліція його не заарештує?

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Отак в Росії і відбувається: закон, репресії – для росіян, а золоті злитки – для Пригожина. Головне не переплутати.

Розкішний будинок Пригожина та його "цікавинки" / Фото з Twitter

Що знайшли в будинку Пригожина