Киссинджер за вступление Украины в НАТО, но есть нюанс: политик считает, что Крым будет российским
Источник:The Economist
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер убежден, что вступление Украины в Североатлантический альянс смогло бы обеспечить мир в Европе. Он подверг критике представителей Блока, выступающих против присоединения нашего государства к НАТО, однако вместе с тем сделал несколько противоречивых заявлений.
Генри Альфред Киссинджер во время расцвета своей политической карьеры был одним из самых влиятельных внешнеполитических стратегов в Соединенных Штатах. Также в 1973 году он даже стал лауреатом Нобелевской премии мира. Кстати, о необходимости вступления нашего государства в НАТО он заявил не впервые. Однако проблема в том, что он отказывается говорить о деоккупации Крыма.
К теме Что на самом деле могут означать слова Киссинджера о вступлении Украины в НАТО
Что сказал политик
По словам Киссинджера, заявления определенных европейских политиков относительно "невозможности вступления" Украины в Альянс опасны.
Европейцы говорят: "Мы не хотим их в НАТО, потому что они слишком рискованы. И поэтому мы вооружим их чертовски и дадим им самое современное оружие. И как это может работать? Мы не должны завершать войну неправильно. Наиболее вероятен результат выхода вдоль линии статус-кво, которая существовала до 24 февраля 2022 года. И в таком случае Украина останется под защитой Европы, а не станет единоличным государством, заботящимся о себе,
– зацитировали в The Economist слова Киссинджера.
Кроме того, политик сказал, что если бы у него была возможность поговорить с президентом России, он бы сказал ему (Путину), что ему самому было бы надежнее, если бы Украина была членом Блока. Ведь в таком случае (с его слов можно сделать такой вывод) она, Украина, "не претендовала бы" на Крым.
Сейчас мы вооружили Украину до такого состояния, когда она станет лучше вооруженной страной с наименее стратегически опытным руководством в Европе. Если война закончится так, как она, вероятно, закончится, когда Россия потеряет много своих достижений, но сохранит Севастополь, у нас может быть недовольна Россия, но также недовольна Украина,
– сказал политик.
Он подытожил также, что "для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать национальные решения по территориальным претензиям".
Что не так с заявлениями Киссинджера
- Поддержка вступления нобелевским лауреатом Украины в НАТО – это, конечно, очень хорошо. Однако, похоже, что политик вовсе не рассматривает вариант возвращения нашего государства к границам 1991 года, ведь предполагает, что "наиболее вероятным" является сценарий, при котором Украина возвращается к линии разграничения до 24 февраля 2022 года.
- То есть в воображении Киссинджера "очень нереалистично", что Украина деоккупирует Крым и территории на Луганщине и Донбассе, что представляется полнейшим абсурдом, учитывая нормы международного права и здравый смысл.
- Вместе с тем, со слов политика понятно, что присоединение нашего государства к Североатлантическому альянсу нужно не для того, чтобы Россия больше не смогла развязать войну, а для того, чтобы в случае выхода ВСУ на рубеже до начала вторжения "у нас не могло быть никаких возможностей" начать самим войну.