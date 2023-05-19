Киссинджер за вступление Украины в НАТО, но есть нюанс: политик считает, что Крым будет российским

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер убежден, что вступление Украины в Североатлантический альянс смогло бы обеспечить мир в Европе. Он подверг критике представителей Блока, выступающих против присоединения нашего государства к НАТО, однако вместе с тем сделал несколько противоречивых заявлений.

Генри Альфред Киссинджер во время расцвета своей политической карьеры был одним из самых влиятельных внешнеполитических стратегов в Соединенных Штатах. Также в 1973 году он даже стал лауреатом Нобелевской премии мира. Кстати, о необходимости вступления нашего государства в НАТО он заявил не впервые. Однако проблема в том, что он отказывается говорить о деоккупации Крыма.

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Что сказал политик

По словам Киссинджера, заявления определенных европейских политиков относительно "невозможности вступления" Украины в Альянс опасны.

Европейцы говорят: "Мы не хотим их в НАТО, потому что они слишком рискованы. И поэтому мы вооружим их чертовски и дадим им самое современное оружие. И как это может работать? Мы не должны завершать войну неправильно. Наиболее вероятен результат выхода вдоль линии статус-кво, которая существовала до 24 февраля 2022 года. И в таком случае Украина останется под защитой Европы, а не станет единоличным государством, заботящимся о себе,

– зацитировали в The Economist слова Киссинджера.

Кроме того, политик сказал, что если бы у него была возможность поговорить с президентом России, он бы сказал ему (Путину), что ему самому было бы надежнее, если бы Украина была членом Блока. Ведь в таком случае (с его слов можно сделать такой вывод) она, Украина, "не претендовала бы" на Крым.

Сейчас мы вооружили Украину до такого состояния, когда она станет лучше вооруженной страной с наименее стратегически опытным руководством в Европе. Если война закончится так, как она, вероятно, закончится, когда Россия потеряет много своих достижений, но сохранит Севастополь, у нас может быть недовольна Россия, но также недовольна Украина,

– сказал политик.

Он подытожил также, что "для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать национальные решения по территориальным претензиям".

Что не так с заявлениями Киссинджера