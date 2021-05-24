Лишь 5 условий: посол ЕС в Украине рассказал, что нужно для успешного запуска рынка земли

В Украине уже с 1 июля заработает рынок земли. Однако для его успешной работы Украине следует придерживаться определенных организационных и законодательных условий.

Такое мнение озвучил посол ЕС в Украине Матти Маасикас во время выступления на форуме "Украина 30. Земля". Он подчеркнул, что рынок земли – это важное достижение Украины.

Важно США призывают Украину обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы

Маасикас заявил, что США, Всемирный банк и другие международные партнеры Украины видят 5 ключевых действий, которые важно реализовать до 1 июля.

В украинском алгоритме это поможет создать современную систему и предоставить фермерам нужные орудия и интеллектуальный инструментарий,

– сказал европейский дипломат.

Что предполагают эти 5 шагов

Принятие трех профильных постановлений Кабинета Министров и разработку программного обеспечения для их имплементации, в частности автоматической проверки установленного ограничения на владение более чем 100 гектарами земли. Проведение в Украине комплексной программы коммуникации, что позволит владельцам и пользователям узнать о собственных правах и о возможностях, открывающихся благодаря земельной реформе. Развитие системы общественного мониторинга продажи земли и всех операций, связанных с нею. Такие меры должны создать условия для юридической поддержки и защиты собственников и повысить доверие к этим процессам широкой общественности. Налаживание четкого антикоррупционного аудита Государственного геокадастра. Такой аудит является очень важным, чтобы предотвращать злоупотребления. Обеспечить для фермеров эффективный доступ к кредитному рынку, создать стимулы для того, чтобы сельскохозяйственные производители могли воспользоваться такими возможностями.

Маасикас отметил, что земельная реформа сделает разнообразнее сельскохозяйственное производство, защитит владельцев земель, в также позволит вкладывать средства в Украину.

Подписание закона о дерегуляции и управлении землей президентом Владимиром Зеленским, как и применение электронных аукционов, даст возможность для развития местных общин, особенно в селах,

– пояснил он.

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Дипломат признал, что земельная реформа в Украине имеет мощный эмоциональный эффект, учитывая традиционную глубинную связь украинского народа с собственной землей. Он также напомнил, что сейчас все страны ЕС имеют развитый и функциональный рынок земли, с открытыми данными и цифровым кадастром.

Рынок земли в Украине: главное

Длительное время в Украине действовал мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Однако 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий запрет. А 18 мая парламентарии поддержали последний законопроект земельной реформы.

Теперь с июля 2021 года отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, территориальные общины и государство.



Что нужно знать о рынке земли в Украине / инфографика 24 канала