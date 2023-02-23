Подоляк назвал 5 вещей, необходимых Украине для победы над Россией

На днях ГУР опубликовало фото разведчиков на поле боя на фоне вертолета "Черный ястреб", хотя официально о передаче таких американских вертолетов не сообщалось. Украине предоставляют много оружия, но есть инструменты, в которых ВСУ нуждаются для победы над Россией.

Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Главное управление разведки демонстрирует, что у Украины намного больший объем сотрудничества на разных уровнях.

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Украина нуждается в 5 инструментах

Советник главы Офиса Президента Украины отметил, что для эффективной работы против страны-агрессорки и ее намерений наступать ВСУ еще нуждаются в 5 важных вещах.

Для минимизации наших потерь и для того, чтобы уничтожать гораздо больше врагов, чем это возможно сделать в контактном бою, Украина нуждается в большом количестве снарядов тяжелых калибров. В частности, говорится о калибре 155 миллиметров.

"Это ключевой инструмент, позволяющий вести контрбатарейную работу и уничтожать российскую пехоту, эту мобилизованную и "зековскую" массу, которая наступает, без непосредственного контактного стрелкового боя", – отметил Подоляк.

Также, как утверждает Михаил Подоляк, крайне важны для украинских военных дальнобойные ракеты. Они позволяют нашим защитникам уничтожить артиллерийские склады на расстоянии 100 и более километров, а также места концентрации мобилизованных, куда их подвозят, собирают в группы и отправляют на поле боя.

Таким образом можно снизить на 30 – 40% возможности российской армии. И самое главное – уничтожить логистическое обеспечение первых порядков фронта, то есть подвоз техники, комплектующих, снарядов и живой силы,

– объяснил он.

Кроме того, Украине нужны беспилотники, которые позволяют уменьшить негативные последствия для использования артиллерии, а стрельба чтобы была более точной и экономной. Еще один важный инструмент – бронетехника, которая обеспечит излом оборонных фортификаций России и масштабирование контрнаступления ВСУ

Очень активно обсуждают, что ВСУ крайне нужна авиация. Михаил Подоляк убеждает: заявления союзников, что они не будут давать боевые самолеты, следует воспринимать спокойно. Переговоры активно ведутся.

"Для того чтобы выйти на определенные логистические решения, нужно провести работу: объяснить, почему F-16 нужны, чтобы закрыть небо от баллистических ракет, и почему штурмовая авиация нужна, чтобы уменьшить потери живой силы. Ведь для нас люди – это ценность, в отличие от России", – подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

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Не нужно реагировать на информационные вбросы

Михаил Подоляк прокомментировал пост ГУР о пилотах-разведчиках, выполняющих боевые задания на всех участках фронта, с фото на фоне многоцелевого вертолета "Черный ястреб". Хотя о предоставлении таких американских вертолетов официально не сообщали, но они есть у наших разведчиков.

По словам советника главы Офиса Президента Украины, таким образом ГУР зафиксировало, что не нужно обращать внимание на информационные вбросы о том, что предоставление того или иного оружия затягивают.

"Война – это логика и математика. Нужны определенные инструменты для выполнения боевых задач. Сегодня этап войны крайне важен. Сейчас либо мы дальше контролируем инициативу и планируем контрмеры по деоккупации наших территорий, либо Россия перехватывает инициативу, и мы находимся в тотальной обороне", – заметил Подоляк.

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