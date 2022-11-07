ВСУ доказали совместимость с НАТО: что нужно для вступления Украины в Альянс

Посол Великобритании в Украине подчеркнула, что ВСУ давно совместимы с силами НАТО. Однако она рассказала, что нужно изменить в стране, чтобы подходить по всем стандартам.

Чрезвычайный и уполномоченный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что требования об оперативной совместимости украинской армии с армиями НАТО выполнили еще до начала полномасштабной войны. Но есть необходимость в институциональной реформе оборонных механизмов в Украине.

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Что нужно Украине для вступления в НАТО

Симмонс отметила, что полномасштабная война продемонстрировала – ВСУ способны действовать со стандартным оборудованием НАТО.

Единственное, что сделала эта война, которой никто не хотел – она доказала, насколько украинские Вооруженные силы способны действовать со стандартным оборудованием НАТО. Но на самом деле мы это знали еще до (полномасштабной – 24 канал) войны. Мне жаль, что им пришлось пройти проверку в этом. Но мы уже знали, что проблема не в совместимости, в том смысле, что это уже было выполнено,

– сказала она.

Тем не менее, она добавила, что необходима институциональная реформа оборонных механизмов, оборонных закупок, человеческих ресурсов обороны. Здесь украинцам еще предстоит много работы.

Посол подчеркнула, что эта реформа нужна не только для вступления или не вступления Украины в НАТО, она важна для того, чтобы в будущем иметь сильные Вооруженные силы.

Этим людям нужно, чтобы им не просто платили, им нужны прозрачные возможности карьерного роста, им нужно, чтобы искоренили коррупцию в части оборонных закупок, чтобы они могли доверять тому, что все закупается и отслеживаются должным образом. Это делает институт сильнее, что, в свою очередь, означает, что он может лучше поддерживать свою армию,

– заявила Симмонс.

Она добавила, что эта работа продолжается с Министерством обороны Украины и министр Резников тоже считает это важным. Однако сейчас сложно расставить приоритеты.

Украина может усилить НАТО

30 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла свой путь в НАТО и подает заявку в Североатлантический альянс.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Альянс может усилить только Украина, ведь наша армия имеет опыт в противостоянии российской агрессии, которого нет ни в одной другой армии мира.

В Офисе Президента тоже убеждены, что такой союзник как Украина значительно усилит силы НАТО.

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