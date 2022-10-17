От носков до бензопил: в чем больше всего нуждаются украинские военные зимой

Зима неуклонно приближается, а это значит, что украинским защитникам придется продолжать борьбу с оккупантами в более жестких условиях. Следовательно, они нуждаются в поддержке государства и его граждан, чтобы сделать холодную пору комфортной, насколько это возможно.

Чем нужно обеспечить бойцов накануне зимы

Об этом 24 каналу рассказал Вадим Кодачигов – бывший боец 241 бригады, директор ООО "КОРТ" (оборонные и радиоэлектронные технологии). Он отметил, что прошлая зима для украинских воинов была нормальной. Хотя сначала было очень холодно, Украина справилась благодаря волонтерам и четкому пониманию того, что нужно на фронте зимой.

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По словам Кодачигова, сейчас волонтерам нужно акцентировать внимание на вещах, которые позволят уберечься от холода и влаги. Так, например, нашим военным нужны плотные черные мешки, с помощью которых они создают гидроизоляцию. Кроме того, необходимы буржуйки, пилы, бензопилы, чтобы защитники могли обеспечить себе обогрев.

Теплая одежда для военных

Конечно, украинским защитникам необходима теплая одежда, но ее нужно выбирать для них с умом. Например, в вязаных носках, хоть они и теплые, неудобно обувать берцы, поэтому военные предпочитают трекинговые носки .

Относительно одежды нужно понимать, что в армии зимой действует многослойная система, обеспечивающая тепло и удобство. Так что актуальными для них будут вещи, которые можно одеть под форму – например, тонкие свитера. Бывший военный объяснил, как зимой одеваются бойцы:

первый слой – нижнее белье,

второй – легкий утеплитель,

третий – более тяжелый утеплитель,

четвертый – форма,

пятый – парка и подстёжка.

Вадим Кодачигов о потребностях украинских военных накануне зимы: смотрите видео

Подарите тепло воину вместе с 24 каналом

Сделать зиму хоть немного комфортнее и теплее для наших военных можно с помощью 24 канала. Предлагаем вам приобрести качественные тактические носки для бойца ВСУ, а мы, в свою очередь, позаботимся о том, чтобы они попали в него.

Сделать это очень просто. Нужно только выбрать дизайн и оплатить носки по ссылке . Благодаря нашим доверенным волонтерам они попадут к воинам на фронт, а вы получите отчет о том, кому именно достались носки, на почту.