Мир в Украине звучал чаще всего: что Трамп обещал сделать в первый день президентства

Обещание Трампа завершить войну в Украине звучало чаще всего среди других. Журналисты подсчитали, сколько раз Трамп давал американцам различные обещания.

Даже закрытие границы и решение миграционного кризиса не звучало из уст Трампа чаще Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Что обещал избирателям Трамп

Портал Axios подсчитал все, что избранный президент США Дональд Трамп обещал сделать в свой первый день в Белом доме. Всего проанализировали 122 выступления пресс-конференции и интервью Трампа в период с 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года.

Топ-10 обещаний по количеству упоминаний:

Завершить российско-украинскую войну – 33 раза.

Закрыть границы – 32.

Сократить государственное финансирование для школ, которые преподают критику расовой теории и проводят обязательную вакцинацию – 26.

Провести масштабную депортацию нелегалов – 25.

Прекратить принудительный переход на электромобили – 22.

Увеличить добычу нефти – 17.

Положить конец инфляции и сделать жизнь доступной – 10.

Отменить политику открытых границ Байдена – 8.

Завершить "байденомику" и начать "МАГАномику" – 8.

Отменить политику "зеленого нового курса" – 6.

Напомним, Дональд Трамп в рождественском поздравлении снова вспомнил об идее включения Канады в состав США в качестве 51-го штата, обещая снизить налоги для канадцев.