Навіть закриття кордону і вирішення міграційної кризи не звучало з уст Трампа частіше за Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
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Що обіцяв виборцям Трамп
Портал Axios підрахував все, що обраний президент США Дональд Трамп обіцяв зробити у свій перший день у Білому домі. Загалом проаналізували 122 виступи пресконференції та інтерв’ю Трампа в період з 1 січня 2023 року по 6 грудня 2024 року.
Топ-10 обіцянок за кількістю згадувань:
- Завершити російсько-українську війну – 33 рази.
- Закрити кордони – 32.
- Скоротити державне фінансування для шкіл, які викладають критику расової теорії та проводять обов’язкову вакцинацію – 26.
- Провести масштабну депортацію нелегалів – 25.
- Припинити примусовий перехід на електромобілі – 22.
- Збільшити видобуток нафти – 17.
- Покласти край інфляції та зробити життя доступним – 10.
- Скасувати політику відкритих кордонів Байдена – 8.
- Завершити "байденоміку" і почати "МАГАноміку" – 8.
- Скасувати політику "зеленого нового курсу" – 6.
Нагадаємо, Дональд Трамп у різдвяному привітанні знову згадав про ідею включення Канади до складу США як 51-го штату, обіцяючи знизити податки для канадців.