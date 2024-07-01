Глава Мюнхенской конференции рассказал, что способно принести Украине долгосрочный мир

Только членство Украины в НАТО может гарантировать государству долгосрочную перспективу мира. Никакие соглашения с Россией не обеспечат этого.

Уже на следующей неделе в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. В то же время вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня саммита Альянса. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Кристоф Гойсген.

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Украина нуждается в членстве в НАТО

Кристоф Гойсген в интервью сказал, что только членство в НАТО предлагает Украине долгосрочную перспективу мира.

Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой ставит свою подпись Путин. Украина должна была усвоить этот горький урок. Единственной страховкой является членство в НАТО,

– объяснил Хойсген.

Глава Мюнхенской конференции отметил, что международное сообщество, в том числе НАТО, должно организоваться таким образом, чтобы Владимир Путин наконец осознал, что его агрессия не окупается.

Гойсген также не исключил, что Путин может атаковать страны Балтии, входящие в НАТО, поскольку кремлевский диктатор все еще стремится восстановить Советский Союз.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что потенциальными целями для агрессии могут стать Эстония и Латвия, где значительная часть населения является русскоязычной. Москва может использовать это как повод для вторжения, утверждая о защите своих граждан от притеснений.