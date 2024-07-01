Вже наступного тижня у Вашингтоні пройде саміт НАТО. Водночас питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному саміту Альянсу. Про це заявив очільник Мюнхенської конференції з питань безпеки Крістоф Гойсген.

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Україна потребує членства в НАТО

Крістоф Гойсген в інтерв'ю сказав, що лише членство в НАТО пропонує Україні довгострокову перспективу миру.

Угоди з Росією не варті паперу, на якому ставить свій підпис Путін. Україна повинна була засвоїти цей гіркий урок. Єдиною страховкою є членство в НАТО,

– пояснив Гойсген.

Очільник Мюнхенської конференції наголосив, що міжнародна спільнота, у тому числі НАТО, має організуватися таким чином, щоб Владімір Путін нарешті усвідомив, що його агресія не окупається.

Гойсген також не виключив, що Путін може атакувати країни Балтії, що входять до НАТО, оскільки кремлівський диктатор все ще прагне відновити Радянський Союз.

Раніше у ЗМІ вже з'являлась інформація про те, що потенційними цілями для агресії можуть стати Естонія та Латвія, де значна частина населення є російськомовною. Москва може використати це як привід для вторгнення, стверджуючи про захист своїх громадян від утисків.