Недавний таинственный и очень быстрый визит главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву всколыхнул мировое сообщество и вызвал множество предположений. Использование военно-транспортного самолета подчеркивает высокую важность и срочность этой поездки. Переговоры с высшим руководством России могли касаться предотвращения новых глобальных угроз.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что эта встреча на высшем уровне оказалась весьма неприятной для обеих сторон. Поскольку о содержании беседы официально не сообщается, она таит в себе элементы серьезной опасности.

Речь шла об эскалации и гибридных атаках?

Валерий Клочок предположил, что беседа директора ЦРУ с российским руководством касалась прежде всего вопросов безопасности и вероятности нового противостояния. Россия в течение длительного времени прибегает к действиям, которые не позволяют ей достичь так называемых "целей СВО", поэтому для Кремля одним из сценариев остается расширение зоны боевых действий.

Аналитик о причинах визита Джона Ретклиффа в Россию: видео

Я считаю, что те сообщения от спецслужб западных партнеров, которые свидетельствовали о намерении России совершить атаку на страны НАТО уже этой осенью, стали предметом беседы главы ЦРУ и Путина. Речь шла о недопустимости таких действий из-за зеркального ответа или о просьбе отложить эту операцию,

– подчеркнул он.

Руководитель Центра общественной аналитики отметил, что Кремль пытается установить контакты с лидерами Европы и достичь соглашений о распределении сфер влияния ценой Украины. Для этого Москва может готовить гибридные операции или провокации против членов Североатлантического альянса.

Какие предостережения могли донести Кремлю?

Аналитик выразил сомнение в том, что в ходе короткой встречи стороны подробно обсуждали конкретные планы завершения войны. В то же время США стремились донести до Кремля четкие предостережения о недопустимости дальнейшего обострения.

Ситуация в Кремле серьезно изменилась. Они будут прибегать к расширению зоны боевых действий не в классическом конвенционном виде, а через гибридные сценарии. Убедить Путина невозможно, это понимают в Вашингтоне, поэтому глава ЦРУ привез конкретные предупреждения,

– подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Визит главы ЦРУ состоялся на фоне попыток Соединенных Штатов Америки активизировать переговорный процесс и выяснить, что хочет сказать Кремль относительно прекращения дальнобойных ударов. Предыдущие американские контакты с российской стороной не привели к быстрому прорыву из-за жесткой позиции Москвы.

Стоит добавить, что Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично не встречался с главой ЦРУ Джоном Ретклиффом, однако уже ознакомился с результатами переговоров. Пресс-секретарь Кремля назвал диалог по линии спецслужб позитивным шагом в период кризиса в отношениях между США и РФ. В то же время аналитики считают, что американский чиновник мог предостеречь Москву от возможных провокаций против НАТО.